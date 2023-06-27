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6月CCI指數上升 投資股市上升最多、耐久性財貨下滑

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布6月消費者信心指數（CCI）總指數為為66.66點，與上個月比較上升2.99點。其中又以「未來半年投資股票時機」上升最多，「未來半年購買耐久性財貨時機」指標則是六項指標中唯一下滑。截取自中央大學簡報
中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布6月消費者信心指數（CCI）總指數為為66.66點，與上個月比較上升2.99點。其中又以「未來半年投資股票時機」上升最多，「未來半年購買耐久性財貨時機」指標則是六項指標中唯一下滑。截取自中央大學簡報

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布6月消費者信心指數（CCI）總指數為為66.66點，與上個月比較上升2.99點。其中又以「未來半年投資股票時機」上升最多，「未來半年購買耐久性財貨時機」指標則是六項指標中唯一下滑。

據調查六項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機等五項指標上升；僅有購買耐久性財貨時機一項指標下降。其中，未來半年內的「投資股票時機」、「國內就業機會」及「國內物價水準」等指標上升較多；「國內經濟景氣」上升幅度較小。

對此，中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任說明，投資股票時機上升至44.1點，，與上個月調查結果相較大增17.3點，顯示大家對於股市態度較沒有那麼悲觀。

但他認為，44.1點距離過往平均值69點仍有落差，也不到具有信樂觀的100點，認為可以解讀大家對於下半年股市信心止跌回升，但尚未到非常樂觀。

相對地，依照未來家庭經濟狀況及景氣等指標，顯示台灣人對於出口衰退造成的景氣衰退仍有陰霾。

而針對耐久性財貨為109.7點，較上個月些微下滑0.3點，除了象徵大家對於投資市場有信心，慢慢轉移投資布局，吳大任也說，從去年高點相比，房地產指標都有顯著下跌，再加上《平均地權條例》將於7月1日上路，對於房市呈現觀望。

然而，近期景氣不好房地產指標未有顯著下滑，吳大任說明，景氣不好率先影響到就業市場及家庭所得，但大家買房往往是仰賴累積財富，並不會因為經濟下滑就有所影響，所以買房信心仍處於高檔。

針對未來半年的物價，中央大學調查指標為24.7點，與上月調查結果相較上升0.3點，顯示對於物價預期仍會走揚。

至於就業指標，吳大任說，過往6月適逢畢業季往往會出現季節性因素，然而這次國內出現兩樣情，外需產業因為景氣不佳，狀況較嚴峻；相反地，國內內需產業火熱，甚至出現缺工現象，也讓就業指標反而上升至65.45點，較前一個月上升0.35點。

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