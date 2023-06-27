中鋼自行結算合併稅前淨利8.5億元 月減10％

中鋼（2002）自行結算2023年5月合併營業收入32,7.6億元，月增1%；合併營業利益8億元，月增3%；自行結算合併稅前淨利8.5億元，月減10％。

中鋼表示，主要是鋼鐵業單位售價及毛利上漲，惟銷售數量減少等綜合影響，以致營業利益微增；另轉投資收益、外幣兌換損益減少等，以致業外收入減少。

中鋼表示，全球經濟上半年受到美國升息、俄烏戰爭與中國大陸復甦遲滯拖累，終端需求乏力；但經濟分析機構多樂觀看待後市，認為下半年景氣將優於上半年。鋼鐵需求第1季迎來急單，但中國大陸解封後復甦力道不足，鋼需未能持續，歐美製造業動能減緩，PMI指數偏弱，惟預期下半年中國大陸將加速發債推動基建，鬆綁房地產政策，拉動經濟火車頭重回正軌，可望大幅提振用鋼需求。世界鋼鐵協會亦預測，今年全球鋼鐵需求成長率將達2.3%至18.22億噸，較去年增加約4,080萬公噸，仍將維持成長態勢。