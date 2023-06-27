批柯文哲把核電當騙票工具 她：老舊核電將讓台灣缺電

能源政策為2024總統大選重要議題之一，民眾黨參選人柯文哲拋出核二、核三廠延役，核四再行體檢主張。時代力量立委陳椒華今與環保團體召開記者會，駁斥柯文哲立場搖擺、缺乏能源轉型專業思維，並認為柯文哲的老舊核電能源方案，將造成台灣缺電、經濟與能源轉型受到阻礙，呼籲柯勿將核電議題當成騙票工具。

陳椒華表示，反對柯文哲核二、核三延役、核四再行體檢的主張，除核一早已進入除役階段，核二廠的1號機因燃料池爆滿提早除役，2號機則在40年運轉執照到期後進入除役階段，核三也是如此；至今所有高階核廢料仍無法處理，核四在蔣經國時代停建後，重新開始編列預算使用、興建至今也已逾30年。

陳椒華指出，之前監察院的報告，解密台電與奇異公司的仲裁案發現，台電向奇異提出43項目的反請求，竟包含多達897個設計及設備問題，其中諸多問題尚未解決，顯見台電興建核四多年，無法即時與奇異日立公司解決該等問題，過去多年，民間視核四廠為老舊拼裝並無疑義，面對極端氣候，甚至中共武力威脅，老舊核電廠更是電力日立系統的一大風險。

台灣環保聯盟副秘書長林學淵表示，柯文哲擔任北市長期間反對核電廠，最大理由之一，是核電廠位於人口密集的首都圈，若發生災，完全無法撤離與安置；過去有福島核災的前車之鑑，近期更有俄烏戰爭核電廠受攻擊案例，凸顯核災風險並無不可能，柯文哲擔任市長時無法提出首都圈因應對策，如今打臉自己過去主張，能源政策立場搖擺不定，對核安、能源轉型均是最大風險。

綠色消費者基金會方儉說，過去幾次人為的跳電事故不是缺電，815、513等大跳電事故，是在核二廠兩部機還沒除役的狀況之下發生，甚至核二廠就曾發生椅子碰到開關導致關機的事故；把電力系統的跳電當成是缺電，再把老舊核電當解方，就好比開車的時候汽車故障，結果怪說加油站不夠多一樣畫錯重點。除了有核災風險外，還會有跳電、缺電的風險。

台灣公民參與協會何宗勳表示，老舊核電應如期除役，全力推動能源轉型。過去柯文哲用人民安全的角度反對核電，如今為了選舉，就背棄過去考量民眾安全的立場，顯然把核電議題當成騙票工具，是非常不負責任的作法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，2021年底核二1號機停機時，台電稱可以嘉惠電廠新機組、光電、風電等填補；今年核二２號機停機時，台電稱將以大潭8號機、通霄新機組等補，但大潭8號機目前尚未運轉，我國也沒有因此缺電。

蔡雅瀅表示，核三2部機組裝置容量共190.2萬瓩，去年實際新增的太陽光電為202.4萬瓩，超過1座核三廠；而依去年全國電力供需報告，2022至2025年間，預估新增的太陽光電合計高達1230萬瓩，約為核三廠的6.4倍，即使考量平均容量因素，核能90%、光電14%，核能約為光電的6.4倍。

蔡說，近期預計新增的光電足以填補核三除役缺口，更何況今年5月再生能源發展條例增訂，符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備。與其冒險延役老舊核電廠，不如好好節能並落實再生能源發展條例，讓分散式的屋頂型光電建構強韌的電網。