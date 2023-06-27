6月CCI連兩升 吳大任：股市大漲帶動 出口衰退疑慮未消

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布6月消費者信心指數(CCI)總指數為66.66點，與上個月比較上升2.99點，連續兩個月回升，其中上升幅度最大為「未來半年投資股票時機」，大幅上揚17.3點。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任教授指出，儘管總指數顯著上升，但主要來自股市水準大幅上揚帶動，國人對未來家庭經濟狀況及景氣都沒有太大變動，可見出口衰退的陰影尚未消失。

CCI調查六項分項指標，五項指標上升（物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機），一項指標下降（購買耐久性財貨時機）。

本月上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為44.1點，與上個月調查結果相較上升17.3點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果65.45點，較上月上升0.35點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果24.7點，較上月上升0.3點。上升幅度第四及第五指標分別是「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」，都較上月微升。

唯一下降的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」為109.7點，較上個月下降0.3點。

吳大任分析，6月CCI顯著上升，來自股票投資信心上升幅度明顯，但是距離總指數平均值69點仍有一段距離，尚未回到正常水準。其中國人對未來家庭經濟及景氣狀況都沒有太大變動，若以統計學來看，不能看做信心顯著上升。

對於景氣前景，吳大任預期今年很難好轉，如果以數據來看，因為去年第四季開始轉壞，因此今年第四季數據會好看一點，但實質經濟要好轉，可能要到明年，關鍵是美國升息何時結束，目前最快是年底，主要是美國通膨雖有降溫，但核心CPI仍高，因此美國聯準會仍會繼續升息，這對台灣最大影響是出口持續衰退。

他說，即使美國轉為降息，對經濟刺激也不會馬上反映，還有時間落差，即使年底降息，台灣經濟最快也要明年第二季或第三季才會好轉。