快訊

安卓手機哭哭…ICOCA可加入蘋果iPhone了！還有「加值1優勢」大贏Suica、PASMO卡

美傳奇飛行員克服致命燒傷 勇返天空開地表最快「黑鳥戰機」

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚酯纖維也能回收再利用？工研院與新光合作新技術

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院與新光合成纖維合作開發出聚脂纖維衣物回收技術，將廢料提純出BHET原料，又能重新應用於衣物製造。圖／工研院提供
工研院與新光合成纖維合作開發出聚脂纖維衣物回收技術，將廢料提純出BHET原料，又能重新應用於衣物製造。圖／工研院提供

平時用作衣物織品成分的聚酯纖維，因含有大量不同顏色染料，使得這類成分的舊衣物難以回收利用，大多只能被丟棄，不過工研院與新光合成纖維研發出「聚酯織物全循環技術」，終於突破難題，未來更有可能開創回收業商機。

工研院材料化工所長李宗銘表示，聚酯材料（PET）是目前最常使用的塑膠之一，廣泛應用在瓶裝容器、紡織，不過使用聚酯材料的紡織舊衣物在回收時，卻因顏色混雜而難以回收再利用，進而影響減碳效益。

李宗銘指出，為了解決回收難題，工研院與新光合作，透過高效解聚及再結晶純化製程，將回收來的舊衣物，重新產製出高純度、低色度的再生聚酯材料「聚合級對苯二甲酸雙羥乙酯」（BHET），相比全新材料，在碳排放量減少約30%。

新光合成纖維在過去已多次開發出環保回收紡紗，例如利用帛琉的海洋寶特瓶回收再製成環保回收紗「SIGMA」、使用海地廢寶特瓶製作衣物，不過卻是首次將回收技術應用在舊衣物上。

舊衣物回收的重點是在於如何去除衣物中的染料，以及如何將回收的材料進行純化，避免回收再加工導致色相、功能性質的下降，且還要考量回收技術的碳足跡、可量產性是否符合成本。

經濟部技術處藉由科技專案推動國內自主化學回收聚酯技術開發，評估此項技術將能大幅提高廢棄織物的回用價值，補足產業循環聚酯料源的缺口，更能創造聚酯回收產業應用商機，讓台灣持續維持全球再生聚酯材料的重要供應國。

工研院 環保 帛琉

延伸閱讀

工研院與新光合纖 共同開發化學聚酯織物回收技術

今年最大筆！鼎固砸116.8億 買走新光天母傑仕堡

美債行情可期 新光四年到期美國投資等級債券基金推出

工研院奧斯卡5項金牌技術 3C時代助攻眼睛生醫市場

相關新聞

6月CCI連兩升 吳大任：股市大漲帶動 出口衰退疑慮未消

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布6月消費者信心指數(CCI)總指數為66.66點，與上個月比較上升2.99點，連...

台灣若實施周休三日 勞部：寒暑假縮短、證交稅減300億

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案連署「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」及「修改勞動基準法第30條，將每周工時降...

安勤預期第3季營運與第2季持平 投票機業務有新訂單

工業電腦廠安勤（3479）今（27）日舉行股東會，展望後市，安勤總經理張嘉哲指出，今年第3季營運表現將與第2季相當，預期...

聚酯纖維也能回收再利用？工研院與新光合作新技術

平時用作衣物織品成分的聚酯纖維，因含有大量不同顏色染料，使得這類成分的舊衣物難以回收利用，大多只能被丟棄，不過工研院與新...

日本官方擬收購入主JSR 不影響和台廠合作模式

具有日本官方色彩的主權基金負責機構日本產業革新投資機構（JIC）擬投資收購半導體材料大廠JSR。JSR並在26日發布IR...

勞部補助企業辦理哺乳室、托兒設施 7月15日截止申請

勞動部為鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或提供托兒措施，自2023年6月1日起至7月15日止，受理雇主申請2023年第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦