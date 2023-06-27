聚酯纖維也能回收再利用？工研院與新光合作新技術

平時用作衣物織品成分的聚酯纖維，因含有大量不同顏色染料，使得這類成分的舊衣物難以回收利用，大多只能被丟棄，不過工研院與新光合成纖維研發出「聚酯織物全循環技術」，終於突破難題，未來更有可能開創回收業商機。

工研院材料化工所長李宗銘表示，聚酯材料（PET）是目前最常使用的塑膠之一，廣泛應用在瓶裝容器、紡織，不過使用聚酯材料的紡織舊衣物在回收時，卻因顏色混雜而難以回收再利用，進而影響減碳效益。

李宗銘指出，為了解決回收難題，工研院與新光合作，透過高效解聚及再結晶純化製程，將回收來的舊衣物，重新產製出高純度、低色度的再生聚酯材料「聚合級對苯二甲酸雙羥乙酯」（BHET），相比全新材料，在碳排放量減少約30%。

新光合成纖維在過去已多次開發出環保回收紡紗，例如利用帛琉的海洋寶特瓶回收再製成環保回收紗「SIGMA」、使用海地廢寶特瓶製作衣物，不過卻是首次將回收技術應用在舊衣物上。

舊衣物回收的重點是在於如何去除衣物中的染料，以及如何將回收的材料進行純化，避免回收再加工導致色相、功能性質的下降，且還要考量回收技術的碳足跡、可量產性是否符合成本。

經濟部技術處藉由科技專案推動國內自主化學回收聚酯技術開發，評估此項技術將能大幅提高廢棄織物的回用價值，補足產業循環聚酯料源的缺口，更能創造聚酯回收產業應用商機，讓台灣持續維持全球再生聚酯材料的重要供應國。