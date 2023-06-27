工業、製造業指數 連12月負成長

經濟部統計處昨天公布五月工業生產指數為八十五點○三、年減百分之十五點七，製造業生產指數八十四點二二、年減百分之十六點四；兩項指數都陷入連續十二個月、長達一年的負成長。統計處說，去年同期工業生產指數仍有破百，預估至少要到下半年，甚至第四季才可能感受到低基期影響跌幅收斂。

六月製造業生產指數，統計處預估為七十三點三六至八十三點三六，年減百分之廿點八至百分之十六點八；第二季及上半年製造業生產指數預估雙雙衰退百分之十八以上。

統計處上月預估，五月製造業生產指數恐跌破二成，實際卻優於預期，電子零組件業、電腦電子光學製品業、塑橡膠製品呈現大幅月增，汽車及其零件業一口氣月增超過三成。對於這是否代表製造業「谷底反彈」？統計處副處長黃偉傑說，四月因清明連假，工作天數遠少於五月，許多產業都呈現月增，無法斷定是否已落底。

不過，黃偉傑表示，五月底庫存量指數逐月下探，雖然仍較去年同期高，但已相差不到百分之一，顯示去化庫存朝向好的方向，考量到終端需求仍偏冷，不大可能立即反映在製造業生產指數。他舉例，傳統產業進入庫存去化時間較早，電子產業較晚開始，近期半導體有去化庫存加速跡象，面板業中的大尺寸面板已到健康水準，但中、小尺寸面板還需一段時間盤整。

此外，台經院昨天公布五月製造業營業氣候測驗點為八十九點三點，較上月修正後減少二點○二點，連續兩個月下滑；至於服務業測驗點則轉為上揚，營建業測驗點再度轉為下滑。

製造業方面，台經院說，部分資通產品和一些傳統產業的需求略有回穩，但終端需求仍顯疲弱，國內出口與外銷表現依舊疲軟。