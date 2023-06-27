出口低迷、通膨仍高 央行匯率政策陷兩難

出口景氣低迷，但國內通膨仍居高不下，央行匯率政策恐陷入升值或貶值都不能過頭的「兩難」境地。

國際清算銀行（BIS）公布最新統計，5月新台幣實質匯率指數增至99.16，超前韓元的93.97，續呈「死亡交叉」格局，儘管兩者差距已由4月的5.68，縮減至5.19，但因韓元6月以來加速貶值，恐進一步拉開對台灣的匯率競爭優勢。

央行總裁楊金龍在6月15日的理監事會議會後記者會上宣布，考量輸出及投資成長動能平疲，下調今年經濟成長率預測值至1.72%，較3月預測2.21%，大幅減少0.49個百分點，主要原因，就是2023年輸出及民間投資的貢獻，分別下修0.38個百分點。

楊金龍分析，主要央行緊縮貨幣政策的累積效應，影響全球終端需求，自2022年9月起，台灣商品出口已連續九個月負成長；因民間投資與出口長期連動性高，今年出口不確定性猶存，業者投資意願下滑。

銀行主管分析，「出口已經低迷不振，新台幣匯率若過度強勢，會再損及出口競爭力，且近期主要亞洲貨幣多數貶值、形成比價效應，帶動新台幣匯率往貶值方向走。」

但是，新台幣匯率過度貶值，會帶來助長通膨的負面效應。央行預估，今年CPI及核心CPI年增率分別為2.24%、2.38%，雖低於2022年的2.95%、2.61%，但仍超過2%通膨警戒線。

銀行主管指出，新台幣匯率貶值會使進口物價上漲，可以說新台幣匯率貶值協助出口、卻會助長通膨氣焰，新台幣匯率升值能抑制進口物價，卻損及出口競爭力，匯率過強與過弱，都會產生不同的負面效果，分寸拿捏，成為楊總裁的新難題。