零售、餐飲營收 寫最強5月

國人出遊、購物力道強，零售、餐飲營收再創最強5月，經濟部統計處昨（26）日公布5月批發、零售及餐飲營收，零售及餐飲業營收分別達3,763億元及829億元，同步創歷年同期新高，分別為「連21紅」及「連13紅」。

但批發業受到全球終端需求動能持續疲軟，加上通膨、升息壓抑採購力道，又有國際原物料價格走跌，供應鏈庫存調整等不利因素，5月營收為9,457億元、年減12.9%，為「連七黑」。

統計處昨預估，餐飲業6月、第2季及上半年營收可望年增25.9%至37.1%；零售業可望在三項營收達到8%至15%的正成長；批發業同期營收跌幅有望收斂至年減15%以內。

餐飲業5月受惠母親節聚餐商機，業者推出新品及應景優惠活動挹注，加上去年同期因疫情基期較低所致，5月營收及年增率均創歷年同月新高。

餐飲業行業別也同步拿下多項紀錄，餐館業、飲料店業5月營收分別為694億元、96億元，均為歷年同月新高；外燴及團膳承包業營收39億元，年增超過八成，創歷史新高。

統計處預估6月餐飲增幅將從四成下滑至三成，統計處副處長黃偉傑說，去年5、6月疫情再升溫，影響國人外食意願，要等到7月才可能感受到基期對增幅的影響。

零售業5月營收受益於母親節檔期促銷活動挹注，加上基期較低，致百貨公司、布疋及服飾品零售業、其他綜合商品零售業分別年增56.5%、46.0%、57.7%。

值得一提，汽車批發業、汽車零售業及汽車掛牌數5月都大幅度成長。黃偉傑說明，汽車供應鏈先前因晶片、零組件缺乏出現堵塞，直到近期才出現大量進口車近期陸續到港，也造就5月交車熱潮。

據受查廠商對6月營運看法，按營收計算動向指數批發業為49.1、零售業為48.2、餐飲業為53.7，顯示6月批發及零售業營收將較5月減少；餐飲業營收將較5月增加。