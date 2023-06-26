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信保基金挺小微企業再加碼 除舊貸展延亦可新增貸款

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
中小信保針對疫後振興貸款第二類信用保證對象，增加員工未滿五人的小微企業納入承保對象，在貸款額度400萬元內提供九五至十成保證。中小信保提供
中小信保針對疫後振興貸款第二類信用保證對象，增加員工未滿五人的小微企業納入承保對象，在貸款額度400萬元內提供九五至十成保證。中小信保提供

中小信保基金今（26）日宣布擴大照顧小微企業，除現行42家簽約金融機構外，放寬未加入信保機制之信合社及農漁會信用部，針對疫後振興貸款第二類信用保證對象，增加員工未滿五人的小微企業納入承保對象，在貸款額度400萬元內提供九五至十成保證。

其中，100萬元以內保證成數一律十成，另貸款用途不但可償還原有紓困貸款，也可申請新貸；案件採線上申請，送件即審快速核保。

為配合政府辦理疫後振興與低碳智慧納管貸款，信保基金訂有相關信用保證要點及作業程序辦理信用保證。截至6月20日止，已核保貸款案件16,180件、融資保證金額1,069.2億餘元。

為廣為周知讓小微企業可多加利用，經濟部持續進行巡迴全國舉辦《產業及中小企業轉型說明會》，預計9月底前辦理110場，目前場場座無虛席，反應熱絡，歡迎小微企業主踴躍報名參加。各場次訊息請見經濟部中小企業處疫後轉型專區。

有融資保證需求的小微企業，歡迎自信保基金臉書Facebook、官網(https://www.smeg.org.tw/)疫後振興專區，點閱懶人包、簡報或說明會場次等，更可點選24小時線上免費服務的信保智慧客服「保哥」，進一步瞭解詳情，或可電洽免費諮詢專線0800-089-921有專人為您服務。

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