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半導體產業低迷 韓國考慮下調今年經濟增長預測

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓聯社報導，韓國正在考慮降低該國2023年的經濟增長預測，原因是半導體行業近期的低迷表現。韓聯社援引未透露姓名的財政部官員說，韓國政府可能將2023年GDP增長預測從1.6%調整到1.4%~1.5%。

韓國財政部在一份電子郵件聲明中表示，韓國尚未決定何時發佈下半年經濟政策方曏或其它詳細內容，這一材料通常包括經濟增長預測。

盡管韓國財政部尚未明確表態，但韓國央行已於5月將全年GDP增長預測下調至1.4%，央行行長表示，晶片行業低迷是減緩經濟增長的主要因素，該行業將在第四季度觸底。

其它組織「韓國經濟合作與發展組織」、「韓國發展研究院」預測，今年該國的經濟增長率約為1.5%。據集微網此前消息，韓國海關統計數據顯示，受半導體市況拖累，5月上旬韓國出口同比下跌10.1%，回落至145億美元。2023年累計貿易逆差已經達到300億美元。

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