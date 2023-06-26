外籍機師船員壓縮國人就業權 立委：媚外恐釀國安危機

航空業、海運業工會代表今天指出，國籍航空大量聘用外籍機師，壓縮本國籍機師就業升遷；另外，國營事業中鋼運通帶頭大量濫用中國籍船員，倘若台海情勢緊張，恐將發生登記外國的權宜船舶，無需配合徵用。朝野立委也疾呼交通部不要「媚外」放任，違逆保障國人就業權，甚至釀國安危機，即刻檢討錯誤政策。

桃園市機師職業工會、中鋼運通企業工會、中華民國國際機場工會聯合會今天上午偕同朝野立委，召開「放任機師、船員濫用外籍，恐釀國安、飛安危機，要求保障本國籍專業人員就業權」記者會。

桃園市機師職業工會理事長李信燕指出，與鄰近其他國家航空公司比較，我交通部對國籍航空聘僱外籍機師，標準寬鬆，以致比例不減反增，排擠國籍機師就業權。

她表示，糟糕的是，國籍航空聘僱的外籍機師，幾乎都未持有該聘雇機型駕駛資格（檢定資格），寧可僱用後再訓練，形同打壓本國籍副機師升遷。

另外，工會也發現，國籍航空公司屢在聘用特定機型機師（如波音787）過程中，涉違法進用根本不具該特定機型飛航經驗的外籍機師。

李信燕也質疑，國籍航空寧可高薪聘請外籍機師，難道是為利益輸送，壓縮工會團結權？

中鋼運通企業工會理事長王慶宏表示，近十餘年來，台灣航商藉將船籍轉掛他國（如巴拿馬等國）而成為「權宜船」，規避我國政府限制僱用外籍船員法規，且持續遊說政府擴大開放國輪上得進用外籍，且絕大多數為中國籍。

他說，中鋼運通是由國家持股的國營事業，帶頭大量濫用、依賴中國籍船員，倘若台海情勢緊張，進入動員階段，不但恐將發生登記外國的「權宜船舶」，無需配合《全民防衛動員準備法》徵用。

此外，隨著中國籍船員人數攀升，一旦遭中國政府強制召回，將導致台灣於動員時期所亟需鋼品生產的原物料、鋼材進出口陷入缺乏，以及船舶缺乏船員的致命國安危機。

民進黨立委洪申翰表示，交通部在航運、空運人員聘雇上，明顯開了大漏洞，國內12家主要航商聘僱的8000位船員，中國籍船員高達5300位，台灣籍船員只有1249位，僅佔15%，這是相當大警訊，一旦中國封鎖台灣，台灣要如何運送物資或撤退相關人員？

他呼籲交通部、航港局正視國輪流失，以及航商用中國籍船員取代本國籍船員狀況，為了國安須有相關規定與行政手段，才不會到緊急時刻，讓台灣沒船也沒船員可用窘境。

民眾黨立委賴香伶說，台灣人才專業技術不會比別人差，但交通部、民航局長期「媚外」，抱著「外國月亮比較圓」的心態，不妥適管理白領外籍勞工相關規範，違逆保障國人就業權，勞動部也該站出來指正。