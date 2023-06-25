加油注意！ 明日起汽油調漲0.4元、柴油調降0.3元

台灣中油自明（26）日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.9元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.9元。

台灣中油表示，本周受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）協議減產影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.22美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.145元，國內油價依公式計算漲幅為2.80%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油原應每公升各調漲0.6元，惟本周部分亞幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）柴油稅前最低價較前週低，為維持價格低於前述國家，國內柴油可調零售價亦低於前週，吸收0.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.9元，國內汽油實際每公升調漲0.4元、柴油調降0.3元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.2元及0.9元均由台灣中油吸收，累計112年至5月底止，台灣中油共吸收約39.21億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。