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台電財務危機未解 政院擬增資千億元

聯合報／ 記者鍾泓良余弦妙／台北報導
台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。本報資料照
台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。本報資料照

台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。但官員指出，台電五百億特別股認購出現瓶頸，讓台電財務再陷「危險水位」。行政院表示，明年預算將編列一千億元增資台電；另外兩百億元則將以增資或補助方式挹注台電。

行政院官員表示，台電身兼供電任務，今年預算編列時已為台電增加一千五百億元預算用於「穩定供電建設方案」；不過仍無法補足台電負債缺口。據了解，台電將提出增資一千億元，另外也將會由行政院編列預算至少兩百億元給台電。

除台電外，針對勞保財務困境，行政院也將在明年預算上編列一千億元撥補給勞保基金，不過詳細預算編列狀況還需要等明年中央政府總預算案出爐才能確定，目前仍在等待各部會將預算案送至行政院進行審查。

台電最新財務報告顯示累計到今年四月已虧損三千零五十八億元，負債比達百分之九十一點五。該公司在上周股東會上指出因國際燃料價格回穩、全年用電量減少及電價調漲因素，全年虧損有機會收斂至二千億元內，且政府去年超徵稅收三千八百億元，台電今年爭取到五百億元電價補助降低負債水位，免於財務危機。

台電去年因為俄烏戰爭遇上燃煤、燃氣價格大漲出現巨額虧損，再加上國內電價無法漲足，險些因累積虧損超過台電資本額而宣告破產。但官員透露，台電計畫發行的五百億元特別股，由於公股行庫認購意願低，進展並不順暢，台灣銀行、第一銀行、彰化銀行、華南商銀、合庫銀行及土地銀行都基於台電財務不佳，加上金融業遭遇許多風險，因此無認股意願。

台電 行政院 電價

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