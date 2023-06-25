27日公布5月報告 景氣估亮藍燈 拚下半年好轉

國發會於27日發布5月景氣概況。國發會上月公布4月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，與3月持平，景氣燈號為藍燈，進入「連六藍」。國發會表示，從各項指標上來看，目前仍在庫存去化階段，預估要到下半年景氣才有機會翻轉。

根據國發會資料，4月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，與前一月持平，燈號續呈藍燈；景氣領先指標連續六個月上升，但升幅縮小，同時指標則持續下跌，顯示國內景氣成長動能仍偏弱。

在九項構成項目中，「非農業部門就業人數」由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，「製造業營業氣候測驗點」由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分；其餘七項燈號不變。

國發會指出，由於全球終端需求續疲，導致4月生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，但內需相對活絡，零售及餐飲業營業額穩健成長，並帶動服務業就業人數回升。

經濟發展處處長吳明蕙指出，連續六顆藍燈，主要是受到我國出口狀況不理想所致，如果出口狀況轉好就能改善，但由於目前整體外在環境相較於去年來說，全球景氣成長力道稍嫌不足，因此在庫存去化部分還在持續中，這也直接影響到我國外銷訂單。

領先指標部分，不含趨勢指數為100.08，較上月上升0.13%，雖呈連續六個月上升，但升幅明顯縮小。