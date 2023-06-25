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工具機產業景氣 可望Q4落底

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

儘管美中貿易戰及俄烏戰爭尚未落幕，下半年景氣仍不明朗，不過包括東台集團董事長嚴瑞雄、程泰集團董事長楊德華及和大集團董事長沈國榮等業界大老，都認為隨庫存去化，整體工具機產業景氣可望在第4季落底回升。

台灣機械公會理事長魏燦文也指出，台灣機械設備出口金額已連續三個月遞增，衰退幅度逐漸縮小，顯示出口動能逐步恢復。統計台灣機械設備5月出口值25.75億美元，月增0.9%、年減10.5%。

值得注意的是，全球最大的歐洲工具機展（EMO）預計9月中在德國漢諾威登場，台灣有友嘉、程泰、東台、台中精機、上銀等140餘家廠商報名參展，是僅次於義大利的第二大外國參展商團體，展現台廠全力搶單企圖心。

展望工具機產業景氣，嚴瑞雄預期，整體產業景氣可望在今年第4季落底並逐漸復甦，經濟環境改善和市場需求回升，將能重新實現預期的接單量。

楊德華指出，儘管整體工具機產業景氣仍不明朗，然隨航太、電動車及能源產業訂單增加，帶動高階五軸加工機產品接單持續升溫，對台灣工具機產業來說，是一項好消息。

沈國榮表示，目前各地區市場仍處庫存調整期，除了土耳其、南歐及中亞需求較熱，東南亞及美國市場也有回溫，預期庫存去化後，景氣可望在第4季落底回升。

目前，因全球製造基地轉移產生許多新商機，但也因地緣政治因素造成影響。魏燦文說，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已簽訂，後續應積極爭取簽訂台美FTA，並加入相關多邊貿易協定組織。

景氣 工具機

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