工具機業績 拚逐季增長

受惠能源、航太、電動車、自動化等產業訂單增加，國內工具機暨零組件廠如東台、程泰、亞崴、高鋒及上銀、亞德客等，近期接單陸續回溫；法人估，各大廠業績可望逐季增長，帶動下半年營運優於上半年。

東台的本體，電子設備因PCB產業終端庫存尚未去化，今年表現較不佳。不過就集團來看，前五月接單較去年同期成長5%，在手訂單已回升至50億元左右。

東台5月合併營收7.66億元，較上月增加75.5%；前五月合併營收29.38億元，年減5.3%。由於近期風電、航太及電動車產業訂單增加，預期有助下半年營收轉正。

圖／經濟日報提供

程泰集團近幾年在高階五軸加工機布局逐漸開花結果，包括程泰的五軸車銑切削中心機、亞崴的五軸龍門機等，市場反應相當熱絡，陸續賣到航太大廠漢翔、汽機車零組件廠宇隆等供應鏈體系，帶動下半年不看淡，甚至比上半年好。

目前程泰在手訂單12億元，亞崴約14億元，兩家公司訂單能見度均看到第3季，亞崴全年營收力拚與去年持平，集團營運目標則是營收、獲利均超越去年，獲利有機會挑戰新高。

高鋒5月合併營收1.89億元，月增14.4%、年增12.6%；前五月合併營收7.36億元、年減15.4%，年減幅度縮窄中。法人估，第2季起可望逐季回升，並轉虧為盈。

高鋒表示，受美中貿易戰及俄烏戰爭影響，近期來自中國大陸及土耳其訂單明顯增加。目前高鋒在手訂單近8億元，能見度約四個月。

上銀受惠需求逐漸回溫，5月合併營收22.15億元，月增約3%、年減19.3%。展望未來，上銀表示，第2季業績可望比第1季好，下半年還需再觀察，但會優於上半年，全年營收力拚與去年持平。

目前，上銀線性滑軌訂單能見度維持3.5個月以上，滾珠螺桿2.5至3個月。尤其大型線性滑軌及滾珠螺桿需求較多，主因各國推動基礎建設、航太、鋰電池加工、新能源產業，帶動相關需求升溫。

氣動元件龍頭亞德客6月接單金額仍大於出貨，第2季營運可望優於第1季，下半年也會比上半年好。亞德客今年前五月合併營收123.65億元、年增8.2%，為同期最佳，透露整體市場需求逐步復甦。