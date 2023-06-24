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台電債務危機未解 政院欲再增資至少1000億元

經濟日報／ 記者鍾泓良余弦妙／台北即時報導
台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。本報資料照
台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。本報資料照

台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。但官員指出，台電500億特別股認購出現瓶頸，讓台電財務再陷「危險水位」。行政院表示，明年預算將為編列1,000億元增資台電；另外200億元則將以增資或是補助方式挹注台電。

行政院官員表示，台電身兼我國供電重大任務，今年預算編列時已為台電增加1,500億元預算，用於「穩定供電建設方案」；不過仍無法補足台電的負債缺口。據了解，台電將提出增資1,000億元，另外也將會由行政院編列預算至少200億元給台電。

而除了台電外，針對勞保財務困境，行政院也將在明年的預算上編列1,000億元撥補給勞保基金，不過詳細的預算編列狀況還需要等113年中央政府總預算案出爐才能確定，目前仍在等待各部會將預算案送至行政院進行審查。

截至今年4月30日，台電資本額為4,811億元，累積虧損達3,058億元，負債比率達91.5%。台電今年前四個月累計虧損達1,210億元；換言之，若台電今年5至12月累計虧損超過1,753億元，台電恐再破產。

而台電上周股東會報佳音，直說因國際燃料價格回穩、全年用電量減少及電價調漲等因素，全年虧損有機會從去年底預估的2,785億元，收斂至2,000億元內。

台電去年因為俄烏戰爭遇上燃煤、燃氣價格大漲出現量虧損，再加上國內電價無法漲足，險些因累積虧損超過台電資本額3,300億元而宣告破產。政府首度多管齊下救火，同步編列台電赤字預算，並針對台電穩定供電計畫增資1,500元，再規劃發行500億元特別股。

此外，政府去年超徵稅收3,800億元，台電今年也爭取到500億元電價補助，降低負債水位，免於財務危機。

但好景不常，500億元特別股認購並不順暢。官員透露，原預估台電大股東中的台灣銀行、第一銀行、彰化銀行、華南商銀、合庫銀行及土地銀行有望出手，但由於台電近期財務不佳，加上金融業近期遇上許多風險，因此無認股意願，讓台電財務又再陷入「危險水位」。

台電 增資 電價 行政院

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