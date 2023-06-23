婦女再就業 可領獎勵金

勞動部計畫砸十一億元，推動為期三年的「婦女再就業計畫」，凡因家庭因素離開職場超過一八○天的女性，想重返職場，除可申請最高三萬元的自主訓練獎勵，穩定就業達三個月，可再領三萬元再就業獎勵。該計畫也針對雇主推出工時調整獎勵，每一職缺可領三千元獎勵金，最長一年。最快七月上路，估協助七萬人。

據勞動部統計，我國廿五到卅九歲女性勞參率雖高於美、日、韓，但五十歲起就逐漸被「超車」。相較於美、日、韓的女性勞參率分布曲線呈現雙峰，多在四十歲到五十四歲間回升，顯示女性有二度重返勞動市場，但我國女性勞參率曲線卻只呈現單峰。勞動部勞動力發展署身特組副組長何維敦推測，台灣女性進入婚姻後，多因顧小、顧老等因素離職，重返職場難度高，第二個勞參率高峰才沒有出現。

何維敦說，只要女性勞工是因家庭因素退出職場超過一八○天，就可申請最高三萬元的自主訓練獎勵金。