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疫後缺工補助 納餐飲、航空地勤

聯合報／ 記者江睿智葉冠妤／台北報導
缺工示意圖。圖／聯合報系資料照片
缺工示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部斥資十億元預算，推「疫後改善缺工擴大就業方案」，預計兩萬人受惠，包括旅宿業、餐飲業、航空地勤業每月最高補助一點三萬元就業獎勵金，最長補助一年，其中旅宿業回溯到五月一日適用。勞動部也將在下周一（廿六日）發布下一波餐飲業、航空地勤業適用的相關條件。

勞陣秘書長孫友聯說，當務之急是讓勞工有信心回流，缺工獎勵確實會有效果，但當獎勵期限一過，雇主仍須維持原來的薪資水準跟勞動條件，才真正留得住人，勞動部後續也要有所督促，否則難以改善缺工狀況。

勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」，從獎勵勞工就業、鼓勵雇主進用兩大面向著手，除了勞工端，最高每月提供一點三萬元就業獎勵金，最長發一年；雇主端則發給最高四點五萬元的先僱後訓自訓指導費。預計實施至明年六月底止。

旅宿業是第一個適用缺工產業。勞動力發展署就服組副組長黃巧婷說，旅宿業開出「房務人員」及「清潔人員」職缺，且雇主開的每月經常性薪資北部地區（北北基桃竹）達三萬元以上，其他地區達二點八萬元以上，才可適用。

此外，勞動部也在日前和經濟部及交通部完成協商，將餐飲業及航空地勤業接續納入。據了解，餐飲業適用的薪資門檻為三點二萬元，專案職缺須為「內外場人員」及「廚務人員」；餐飲業及航空地勤缺工補貼，可能追溯到六月適用，下周公布細節。

勞動部發展署說明，經推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工給予就業獎勵每月六千元，偏遠地區每月再加碼三千元，最長可請領十二個月。若是中高齡、二度就業婦女等失業勞工，全時工作每月給予一萬元，偏遠地區再加碼三千元；部分工時工作每月給予五千元，偏遠地區再加碼一千五百元。

給舉例來說，某五十四歲女性接受就服機構推介，在台北市某知名飯店擔任房務人員，月薪達三萬元以上，若能穩定就業一個月，勞動部再每月發給她一萬元薪資，最長可領一年，等於一年薪資多出十二萬元。

勞動部 薪資

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