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國發會：優化公路路網建設 結合淨零目標落實永續發展

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
政府推動便捷公路網計畫，過去5年(107至111年)公路建設計畫年度經費都全數執行，今年截至5月底經費達成率為28.69%。記者杜建重／攝影
政府推動便捷公路網計畫，過去5年(107至111年)公路建設計畫年度經費都全數執行，今年截至5月底經費達成率為28.69%。記者杜建重／攝影

國發會表示，政府推動便捷公路網計畫，過去5年(107至111年)公路建設計畫年度經費都全數執行，今年截至5月底經費達成率為28.69%，其中以「建構高快速路網」類型計畫經費執行績效較佳。國發會主委龔明鑫表示，未來公路建設規劃，也要因應營造市場供需變動及淨零碳排政策目標，積極構思導入更具效率、節能與環保之設計理念，結合淨零目標落實永續發展。

國發會表示，公路建設計畫自107年起有多項建設陸續通車，包含台9線蘇花改及南迴公路拓寬、台61線西濱快速公路桃園永安至彰化大城部分路段(僅餘新竹鳳鼻至香山段辦理綜合規劃中)、國二甲至台15線、國道4號豐原潭子段等；現階段亦持續推動海空港聯外運輸(國7、國1甲)、高快速公路網連結、瓶頸路段改善及交流道設置等。

預定今年完工則有國道1號汐止交流道增設南入匝道、台1線急水溪橋改建等，之後每年也將有多項重要道路建設接續啟用，營造更安全、快捷的旅運及物流環境。預定113年完工的國道3號銜接台66線交流道，解決二高快速公路間轉向車流及紓解縣112甲交通壅塞、113年完工的國道1號銜接台74線交流道，將紓解國道1號大雅、臺中及南屯三處交流道及其聯絡道交通壅塞，提升整體高快速路網效能、115年完工的淡江大橋縮短淡水及八里兩地行車距離，改善淡海新市鎮聯外交通、成為新地標、擴大快速公路網以及串聯觀光等。

國發會表示，交通部刻正推動多項公路優化策略，多項百億元以上公路建設計畫將於明、後年進入招標施工階段，能否如期工程發包將成為計畫推動關鍵，請交通部督導主辦機關依工程需求及市場行情，編列合理預算及工期，運用招標策略增加廠商投標誘因；同時辦理用地取得、管線遷移等施工前置作業，以利工程決標後即可展開施工。

此外，針對未來公路建設規劃，也應整體性規劃公路建設藍圖及推動優先順序，並因應營造市場供需變動及淨零碳排政策目標，積極構思導入更具效率、節能與環保之設計理念，除持續推動客運車輛電動化、設置公共充電樁等，亦可依工程會訂定之營建自動化及預鑄化作法推廣運用，同時採用淨零碳排之永續設計及低碳再生材料，更可妥善結合現代科技，研究發展智慧化公共運輸，提高公路服務之可及性及可靠性，建構安全、韌性、效率及永續的之公路建設。

國道 國發會

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