鄧振中：美不談關稅 你也沒辦法

台美廿一世紀貿易倡議近期簽署首批協定，對於行政院前院長陳冲形容這是「沒有關稅減讓的豪華版經貿協定」，行政院政務委員鄧振中昨說，陳冲的說法也沒錯，但在拜登政府政策下，不跟任何國家談關稅政策，「他不談你也拿他沒辦法」。

鄧振中昨天接受新聞不芹菜節目專訪表示，首批協定簽署完成後，第二階段將討論環保、勞工、農業議題，重要目標之一即是擴大農產品出口；儘管談判議題會較第一階段困難一點，但相信都能像堆積木般逐步推進。

鄧振中說，很多研究報告顯示，關稅在美國大約百分之三，不是很高，但通關、申請證照、倉儲成本遠超過百分之三，若能減少在貨倉內待一天的成本，已經省下百分之三，貿易倡議的效果不見得低過關稅減讓。

至於未來有無機會與美方觸及關稅減讓議題，鄧振中說，假設美國政策不改變，沒人有辦法；但不能說沒有關稅協定，台美貿易倡議就不值錢，不能少一樣就全部推翻。

對於在野黨及民團主張應在國會審查，鄧振中說，條約締結法已明定，行政協定是送國會查照，若其他委員有意見就改審查。行政院一定要尊重民意，也要遵照法律，立院如果做不同決定當然必須接受，但如果要改文字，會讓協定失去平衡，這就不成了，事情不能這樣做；比較理想的辦法是「要就全要，不要就全不要」。

三三會理事長林伯豐則表示，政府應積極洽簽台美ＦＴＡ（自由貿易協定）、ＢＴＡ（雙邊貿易協定）及租稅協議。目前企業最急迫的是台美租稅協議，因為赴美投資獲利需要繳納美國企業所得稅百分之廿一，稅後盈餘匯回台灣，需再扣繳百分之卅美國股利。若台美租稅協議簽訂股利、利息及權利金扣繳率，可減低至百分之三至十五的範圍。

林伯豐也說，美國、歐洲都不敢忽視中國大陸，台灣更應重視，因此政府應持續推動兩岸經貿交流。此外，全球都在談服貿、貨貿，台灣雖有「特殊政治因素」，但不能放棄大陸市場，台灣的優勢是人才及科技創新，要有自信，且台灣是島國、市場不夠大，更仰賴外銷，「外銷就不能忽視大陸市場的存在」。