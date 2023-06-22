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台電：對夏季供電有信心
核二廠二號機三月除役，外界擔憂今年夏季用電。台電昨天回應，今年夏季尖峰負載達四○七五萬瓩，截至目前為止，每月尖峰均未超過預測值，且大潭八號機近日將有「好消息」，對於夏季供電有信心。
台電發言人吳進忠昨說，今年因國際景氣趨冷，夏季尖峰負載預估達到四○七五萬瓩。在供給方面，燃煤去年價格較高，許多汽電共生業者選擇不自行發電，而改由台電供電，推升四十萬瓩到五十萬瓩用電量；今年因為燃料價格回跌，加上改變計價方式，許多業者改由自行發電，發電量五月甚至達到一六○萬瓩。
其次是再生能源逐年併網，光電在白天最大發電量可達六六四萬瓩；等到太陽下山的夜間峰，就改由抽蓄水力、慣常水力發電，加上用電量戶的時間電價挪移，台電對於今年夏季用電相當有信心。
至於裝置容量一一二萬瓩的大潭八號機何時可點火？吳進忠表示，大潭八號機預估六月併聯發電，這幾天將有好消息，並預計可在七月下旬、八月上旬夏季尖峰滿載發電；至於大潭九號機組，則須等到明年夏天以前併網。
針對台電何時公布夜尖峰備轉容量率？吳進忠表示，台電網站目前都還是公布日尖峰，由於備轉容量率燈號也涉及到是否要採「比率」，還是「定量」呈現議題，後續將會繼續與電力可靠與韌性推動管理辦公室持續討論。
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