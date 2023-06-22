景氣差 經部下修用電成長

經濟部能源局昨天公布「二○二二年度全國電力資源供需報告」。因全球終端疲軟，去年用電量年減百分之一點三；能源局也下修二○二三年至二○二九年的七年總用電量年均成長率預估值，從去年預估的百分之二點三調降為百分之二點○三，減少○點二七個百分點。

全國電力資源供需報告指出，去年受到俄烏戰爭、國際燃料價格高漲，以及全球通膨導致全球景氣下滑，全國電力消費量約二七九四點五億度，較前年減少約百分之一點三。

去年各部門用電情況方面，工業部門因全球通膨及升息因素，導致全球終端需求疲弱，電力消費量較前年減少約四十五億度，跌幅百分之二點八。服務業部門因疫情趨緩，內需回溫，增加廿四億度、增幅百分之五。而隨著民眾戶外活動增加，住宅部門電力年減百分之三點一。

針對未來電力規畫，能源局參考主計總處對今年經濟成長率預測，盤點國際新興科技發展、國內重大產業投資進度，以及今年前四個月用電量較去年同期下降百分之三點三等數據，將今年至二○二九年全國用電需求平均成長下修至百分之二點○三，也是繼二○二一年公布的百分之二點五後第二次下修。

隨著總電量「分母變小」，與之相伴的各能源發電占比的「分子」將相對增加。能源局長游振偉說，以現階段規畫二○二五年的再生能源占比將達百分之十五點五，較去年預估的百分之十五點一還高，且明訂可在二○二六年十月達到「非核家園」的再生能源兩成目標。

不過，攸關北部電力供應的協和電廠更新遭基隆市政府撤銷許可，卻仍列在報告的電力供給名單，遭質疑有灌水之嫌。游振偉指出，報告是照目前電廠規畫進度，未來會每年滾動式檢討。

另外，能源局也預估，二○二七年再生能源占比達百分之廿二，二○二九年持續擴大至百分之廿六。經濟部次長、台電代理董事長曾文生昨也拍攝影片指出，二○三○年綠能配比將落在百分之廿七到百分之卅。

然而，針對二○二五年剩餘百分之八十四點五的火力發電有多少配比是燃氣、燃煤發電？游振偉重述去年說法，最高原則就是穩定供電，讓民生、工業可以穩定用電，第二是優先使用綠能，最後才是火力發電，更會遵循「燃氣為主、燃煤為輔」，未說明明確比率。

另外，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘近期均批評台灣火力發電占比過高。游振偉回應，電力調度跟供應，首要任務就是穩定供電，接下來是最適化配置，政府大量發展綠電不僅符合國際趨勢，更是企業界參與國際市場的必要生產要素，針對各界主張會密切關注。