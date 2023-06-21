排碳大戶留意！明年碳盤查、查驗分流辦理

環保署今（21）日預告修正「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」，預計自明年起，排碳大戶辦理碳盤查，改採盤查、查驗分流辦理，應在3月底前登錄盤查資料、10月底前上傳第三方查驗結果。

此次修正方向有兩大好處，首先可減少查驗機構因量能不夠而塞車情況，其次也能夠讓環保署盡早掌握企業排碳。環保署表示，預告期將蒐集意見，盼年底前公告、明年上路。

碳盤查是減碳的基本功，環保署已公告第一批、第二批強制碳盤查登錄對象，共約500家排碳或用電大戶，依現行規定，這些企業應在每年8月31日前上傳排放清冊、盤查報告、查驗資料等，未來則採分流辦理。

環保署表示，未來修正辦法後，分別訂定企業盤查登錄與查驗作業完成期程，盤查登錄期限為每年3月31日，查驗結果上傳期限為每年10月31日，最快年底前上路、明年適用。

修正辦法也規定，若因天災或不可抗力事由導致未能在期限內完成登錄或查驗，可向環保署申請展延，最長不得超過60日。

另外也新增規定，應辦理查驗的企業，查驗作業不得連續五年由同一查驗機構執行，但若能向環保署提出說明並經同意後，可不在此限。

環保署官員解釋，這項新增規定是希望維持查驗機關的獨立性，參考國際管制趨勢，查驗作業應定期更換查驗機構，此次修法希望聽聽各界意見。

此外修正辦法也訂定，若未依規定期限辦理盤查或查驗、未依規定保存資料，以及事業盤查結果與主管機關查核差異達一定比例等狀況，可依《氣候變遷因應法》第49條處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並限期補正或改善，未改善可按次處罰。

環保署表示，各界若對修法有相關建言，可在預告期間或公聽會時提出，共同是規範更為完備。

環保署先前已針對碳盤查辦法修正召開說明會，業者主要關注盤查登錄時程展延、廠辦同區碳排能否拆分計算等問題，環保署表示，持續蒐集各界意見後審慎評估，納入修法考量。