統計以來最低！能源局：2022電力排碳係數0.495

台灣近20年來，電力排碳係數均維持在0.5公斤每度電二氧化碳當量（CO2e／度）以上，被認為在各國碳管制下不利於台灣產品出口。能源局今（21）日2022年電力排碳係數為0.495公斤CO2e／度，電力排碳係數首度低於0.5，更2005年有統計以來最低。

針對電力排碳係數降不下來對於國內產業出口影響。經濟部官員說明，當各國都開始落實碳邊境管制時，台灣廠商若不轉型一定會遇到貿易障礙，屆時被迫增加碳成本將會失去競爭力。

對此，經濟部除了繼續建置綠電、鼓勵企業自行減碳，也推動最有出口需求的業者優先購買綠電，不僅藉此降低產品碳排，也讓國內綠電交易更加活絡。

電力排碳係數為台電、民營電廠、汽電共生業發電所耗用的燃料，除以總發電量，去計算每發一度電所排放的二氧化碳量。

據能源局統計2005年電力排碳係數為0.555，中間近十年都呈現下滑，直到2017年一口拉升至0.554，隨後要走跌。

2022年最新電力排碳係數降至0.495，更是首度低於0.5度，更是2005年有統計以來最低。

對於這次電力排碳係數可大幅減少，官員說明原因有三。首先為計算公式修正，不再將焚化廠排碳量全數納入電力排碳係數；第二是2022年總體用電量減少1.3%，發電量也須調降；第三則是因政府及台電努力推動零碳、低碳能源。

台電發言人吳進忠說明，電力排碳係數受到總用電量及能源配比影響。台電要達到電力排碳係數降低，除了持續推動無碳排的光電、風電等再生能源，另外一個途徑就是推動「增氣減煤」，用排碳較低的天然氣替代燃煤及燃油機組。

但他也提醒，發電端仍有些地方無法受到台電控制，如民間的「汽電共生」都屬於高排碳的電力事業。

另外，當用電量成長幅度高於綠電成長幅度，電力排碳係數也不可能下降。因此，台電也須違反「正常公司營運」，鼓勵用電戶少用電力，也就是台電所販售的「產品」，更需要推出補助、獎金來鼓勵節電。