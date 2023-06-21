快訊

炎亞綸遭爆硬上16歲少年、偷拍私密片 士檢主動分案要查

黃子佼爆他在裝「不是盲人」？蕭煌奇沉痛回應喊告

統計以來最低！能源局：2022電力排碳係數0.495

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

台灣近20年來，電力排碳係數均維持在0.5公斤每度電二氧化碳當量（CO2e／度）以上，被認為在各國碳管制下不利於台灣產品出口。能源局今（21）日2022年電力排碳係數為0.495公斤CO2e／度，電力排碳係數首度低於0.5，更2005年有統計以來最低。

針對電力排碳係數降不下來對於國內產業出口影響。經濟部官員說明，當各國都開始落實碳邊境管制時，台灣廠商若不轉型一定會遇到貿易障礙，屆時被迫增加碳成本將會失去競爭力。

對此，經濟部除了繼續建置綠電、鼓勵企業自行減碳，也推動最有出口需求的業者優先購買綠電，不僅藉此降低產品碳排，也讓國內綠電交易更加活絡。

電力排碳係數為台電、民營電廠、汽電共生業發電所耗用的燃料，除以總發電量，去計算每發一度電所排放的二氧化碳量。

據能源局統計2005年電力排碳係數為0.555，中間近十年都呈現下滑，直到2017年一口拉升至0.554，隨後要走跌。

2022年最新電力排碳係數降至0.495，更是首度低於0.5度，更是2005年有統計以來最低。

對於這次電力排碳係數可大幅減少，官員說明原因有三。首先為計算公式修正，不再將焚化廠排碳量全數納入電力排碳係數；第二是2022年總體用電量減少1.3%，發電量也須調降；第三則是因政府及台電努力推動零碳、低碳能源。

台電發言人吳進忠說明，電力排碳係數受到總用電量及能源配比影響。台電要達到電力排碳係數降低，除了持續推動無碳排的光電、風電等再生能源，另外一個途徑就是推動「增氣減煤」，用排碳較低的天然氣替代燃煤及燃油機組。

但他也提醒，發電端仍有些地方無法受到台電控制，如民間的「汽電共生」都屬於高排碳的電力事業。

另外，當用電量成長幅度高於綠電成長幅度，電力排碳係數也不可能下降。因此，台電也須違反「正常公司營運」，鼓勵用電戶少用電力，也就是台電所販售的「產品」，更需要推出補助、獎金來鼓勵節電。

台電 綠電

延伸閱讀

尖峰偏低、綠能併網多 台電：今年夏天供電無虞

全球景氣冷 能源局下修未來七年用電成長率至2.03％

供電不穩有解 陳亭妃協調敲定新吉工業區內興建變電所

芳苑800戶停電...彰化監獄也受影響 台電線路更新趕工中

相關新聞

三三會林伯豐：政府應重啟海基會、海協會溝通聯繫機制

三三會理事長林伯豐今日表示，三三會與工商協進會5月22日至26日組團前往江蘇省、昆山市、南京市、淮安市、鹽城市、南通市等...

國科會主委吳政忠：台灣科技太強大 各國競相洽談合作計畫

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠，負責統合科技政策與新興產業布局；經常出訪的他體認到，在國際情勢變化及國人努力下，台灣有很強的科技利基，也要對自己更有信心。

尖峰偏低、綠能併網多 台電：今年夏天供電無虞

針對今年夏季供電是否可以穩定，台電回應，今年夏季尖峰負載應落在7月下旬、8月上旬，預估為4,075萬瓩，截至目前為止今年...

不法獲利逾6千萬遭金管會重罰 街口胡亦嘉再開砲：極度濫權、不收回裁罰將提告

街口支付創辦人胡亦嘉今（21）日再度在臉書上嗆聲金管會。針對金管會聲稱，「因為有不法獲利的關係，左手賣右手，的確有低買高...

鄭文燦：300億租金補貼每年都會有 單身青年1.2倍加碼

內政部今(21)日舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」記者會，將自7月3日起開放民眾申請，擴大至50萬戶。行政院副...

租金補貼可望常態化？鄭文燦：預算不足政院會支持

300億元中央擴大租金補貼專案，將自7月3日起至明年底止開放民眾申請。內政部長林右昌表示，2.0計畫秉持「擴大照顧、簡政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦