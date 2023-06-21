快訊

賴清德拋政策盼縮短學費落差 陳建仁曝3配套：高中職學費全免

救命倒數30小時！鐵達尼號探索潛艦，安全設計早就出包？

貿聯獲亞洲年度最佳管理團隊第三名 第二度獲此殊榮

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

貿聯-KY（3665）今（21）日榮獲美國權威金融媒體《機構投資者》(Institutional Investor)評選為2023年「中小型科技硬體類公司：亞洲年度最佳管理團隊」(2023 All-Asia Executive Team)，囊括「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係專業人員」、「最佳投資人關係團隊」等四項指標評比第三名的佳績，是貿聯第二度獲此殊榮。

貿聯董事長梁華哲表示 ：「感謝投票支持我們的基金經理人和分析師，對我們追求信譽與股東價值的認可。回顧2022年，我們完成具有指標意義的收購與整合，但也面對許多挑戰，包括俄烏衝突、利率攀升、通膨持續，全球經濟面臨潛在衰退，地緣政治緊張局勢加劇等。但我們的全球團隊克服了這些困難，並且持續成長。公司以新的作為來強化營運績效並降低負面因素的衝擊，包括組織的重整，以利我們調整、管理和利用跨部門的團隊能力，我們也透過定期舉辦法說會，積極參與、回應資本市場。我十分感謝貿聯的全球團隊，並且自豪貿聯的蛻變，也期待接下來的旅程。」

《機構投資者》雜誌的評選素有「外資圈奧斯卡」的美譽，而「亞洲公司管理團隊排名」更是外資圈的年度盛事。每年透過投資人與分析師投票，評選出不同類別與區域的最佳上市公司管理團隊和最佳經理人，是資本市場的重要指標。

此次全球 1,646 家機構的 6,474 名金融專業人士參與此次評選，共有18 個產業、 1,608 家公司以及 2,504 名專業經理人獲得提名。主辦單位以六大類別進行評分，包括「最佳投資人關係團隊」、「最佳ESG」、「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係專業人員」以及「最佳公司董事會」。最終113 家公司獲得肯定，其中 56 家企業獲得複數獎項，備受肯定。

貿聯

延伸閱讀

清大推出全台第一輛無人駕駛電動賽車 8月征戰歐洲

特斯拉狂飆 誰受益會大漲

創客競賽評委涉「球員兼裁判」詐領百萬獎金 勞動部：屬實就追回

勞部創客競賽評委涉詐領獎金 已主動移送並積極究責

相關新聞

三三會林伯豐：政府應重啟海基會、海協會溝通聯繫機制

三三會理事長林伯豐今日表示，三三會與工商協進會5月22日至26日組團前往江蘇省、昆山市、南京市、淮安市、鹽城市、南通市等...

影／外銷不能忽視大陸 林伯豐盼與大陸談服貿、貨貿

三三會理事長林伯豐今指出，兩岸近期內會更進一步開放，至於開放到何種程度，林伯豐表示，海基、海峽兩會應該面對面交流會談，全...

經濟部公布電力資源供需報告　2026年再生能源占比達20%

經濟部公布最新「全國電力資源供需報告」，預估2023年用電需求與去年相當，長期預估上，2023~2029年整體用電需求年...

台美不談關稅就無意義？鄧振中給出回應

台美21世紀貿易倡議中並未涉及關稅議題，令外界質疑此協議沒有實質助益，對此，行政院政務委員鄧振中今（21）日表示，這是美...

幫中小企業走向國際 鄧振中：台美設置專門窗口協助

台美21世紀貿易倡議先前簽署了首批協議，不過就有外界質疑，說好的協助中小企業怎會只有短短三頁就結束，對此，行政院政務委員...

先談三議題！鄧振中透露台美貿易倡議未來發展

台美21世紀貿易倡議在日前已經簽署首批協定，其中幕後最大推手行政院政務委員鄧振中今（21）日接受「新聞不芹菜」節目專訪時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦