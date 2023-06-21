貿聯獲亞洲年度最佳管理團隊第三名 第二度獲此殊榮

貿聯-KY（3665）今（21）日榮獲美國權威金融媒體《機構投資者》(Institutional Investor)評選為2023年「中小型科技硬體類公司：亞洲年度最佳管理團隊」(2023 All-Asia Executive Team)，囊括「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係專業人員」、「最佳投資人關係團隊」等四項指標評比第三名的佳績，是貿聯第二度獲此殊榮。

貿聯董事長梁華哲表示 ：「感謝投票支持我們的基金經理人和分析師，對我們追求信譽與股東價值的認可。回顧2022年，我們完成具有指標意義的收購與整合，但也面對許多挑戰，包括俄烏衝突、利率攀升、通膨持續，全球經濟面臨潛在衰退，地緣政治緊張局勢加劇等。但我們的全球團隊克服了這些困難，並且持續成長。公司以新的作為來強化營運績效並降低負面因素的衝擊，包括組織的重整，以利我們調整、管理和利用跨部門的團隊能力，我們也透過定期舉辦法說會，積極參與、回應資本市場。我十分感謝貿聯的全球團隊，並且自豪貿聯的蛻變，也期待接下來的旅程。」

《機構投資者》雜誌的評選素有「外資圈奧斯卡」的美譽，而「亞洲公司管理團隊排名」更是外資圈的年度盛事。每年透過投資人與分析師投票，評選出不同類別與區域的最佳上市公司管理團隊和最佳經理人，是資本市場的重要指標。

此次全球 1,646 家機構的 6,474 名金融專業人士參與此次評選，共有18 個產業、 1,608 家公司以及 2,504 名專業經理人獲得提名。主辦單位以六大類別進行評分，包括「最佳投資人關係團隊」、「最佳ESG」、「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係專業人員」以及「最佳公司董事會」。最終113 家公司獲得肯定，其中 56 家企業獲得複數獎項，備受肯定。