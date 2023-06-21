除了補貼私立大學學費 政院將祭出全國高中職學費全免

副總統賴清德拋出補助私立大專生學費2.5萬元，教育部說最快明年2月實施，對此，行政院長陳建仁今（21）日宣布，除此之外，還會有其他的三個配套的措施來進行，第一個公私立大專的弱勢補助方案再擴大，第二高中職學費全面免費，第三學貸延長。

陳建仁今日視察112年端午節連假國道疏運辦理情形時被問及，有關賴清德提出的補助學子學費問題，陳建仁表示，過去公私立大學的學雜費有相當大的落差，也限制了許多年輕的學子們在學校跟科系的選擇上，無法能夠適性跟公平地來選擇，所以他跟蔡總統、賴清德已經討論多次，這些問題如何來解決。現在想到的就是以減免學雜費落差的方式，適當地來補助，使得私校的學費可以得到定額的減免，透過這樣的方式來使得大家能夠更適性、更公平地來選擇。

除此之外，陳建仁也說，還會有其他三個配套措施來進行，第一個是公私立大專弱勢的補助方案能夠再予以擴大，第二個就是高中職學費全面免費，第三個就是學貸延長，這樣三個配套的措施，希望使得台灣的教育制度更加的健全，讓每一位年輕人就能夠更公平、更適性地來選擇他所喜歡的學校和科系。

陳建仁說，對於這樣的一個構想，實際上行政院已經進入細部的規劃，我們希望在下個禮拜就能夠跟大家提出來，詳細的規劃內容，我們也希望在下個禮拜能夠來跟大家宣布，讓我們大家一起努力，使得台灣的教育制度更加的健全，讓我們年輕人都能夠量才適性選擇最好的學校跟科系，對國家未來做出最好的貢獻。

另外，行政院副院長鄭文燦今日出席「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動記者會時也提到，照顧年輕族群、照顧弱勢團體，這一次也在疫後條例裡面明定在法律當中，所以政府推出包括就學貸款的補貼3萬元的政策，希望能夠降低學貸族的負擔，賴清德在擔任行政院長的期間，也有推出優惠學貸，包括利息補貼、貸款期程延長的政策，他認為賴清德也是貧苦的家庭出身，對於大學生的生活壓力、經濟壓力非常了解。

鄭文燦說，過去在行政院討論的時候，蔡總統、賴清德都有參與，所以這是經過周延的討論而形成的政策。目前政府對公立大學的補助遠超過私立大學，那私大的學費高過公立大學的學費平均值大概一年差了5萬元，因此有必要進行公私立大學學費差額的補貼，我們希望能夠然後縮短落差，促進公平，畢竟教育是促進社會的公平，而不是複製不公平。

鄭文燦說，目前也看到私大的學生有很多必須要去打工，或者是申請學貸，希望這個政策也能夠讓私大的品質更好，對學生更照顧，同時也減少打工跟學貸的申請。另外，針對公、私立大學弱勢生的部分，教育部也會研議擴大補貼，希望整體弱勢學生比例，能夠把標準提高，讓照顧的涵蓋度也要高一點，所以這兩個政策會同時照顧到私立大學，以及不分公、私大的弱勢學生。

鄭文燦說，教育部跟相關部會研議好以後來推出，他認為這個是反應台灣未來教育公平的一個政策方向，這個預算是有必要的，我相信行政院在這一方面的周延規劃，一定可以給私大以及弱勢學生更大的支持。