奉獻愛台逾70載 空中英語教室創辦人彭蒙惠取得身分證

今（21）日內政部戶政司司長林清淇與台北市長蔣萬安一同到台北市基督教救世傳播協會，致贈彭蒙惠老師歸化我國國籍許可證書及國民身分證，林清淇表示，相當感謝彭老師長年為我國英語教育積極奉獻及服務，不但開拓我國學子國際視野，也全面提升我國英語能力。

林清淇表示，就學期間，每個學生都曾閱讀過的英文雜誌，就是彭老師所創的─空中英語教室，彭蒙惠老師自民國40年來台服務，初期即至花蓮縣傳播福音，49年遷移到臺北市創立基督教救世傳播協會，當時有感我國英語教學資源缺乏，並從51年創辦「空中英語教室」英語教學廣播節目，持續拓展為《大家說英語》、《空中英語教室》、《彭蒙惠英語》三本不同類型雜誌，並製作多媒體教材，致力推廣英語教育不餘遺力，可稱為台灣的「英文教母」。

此外，彭老師對偏鄉英語教育、英語城鄉差距的關懷不遺餘力，長年至偏鄉舉辦「雙語品格營」，更研發《Lucy Says》英語基礎教材，長期以來已幫助近百個偏鄉課輔班及小學英語基礎教育，以實際行動縮短城鄉英語差距，並於91年獲總統府頒發「紫色大綬景星勳章」。

林清淇表示，對彭蒙惠老師的感謝及敬佩之意，高齡97歲仍在第一線竭力推廣英語教育，為我國英語教育服務奉獻，持續播下教育愛人的種子，提升我國競爭力扎根向上發揚光大，誠摯歡迎彭蒙惠老師成為正港台灣人。