台美不談關稅就無意義？鄧振中給出回應

台美21世紀貿易倡議中並未涉及關稅議題，令外界質疑此協議沒有實質助益，對此，行政院政務委員鄧振中今（21）日表示，這是美國自己的國家政策，沒有任何人可以去更改，台美21世紀貿易倡議還是有它的價值存在，並不能完全否定掉。

鄧振中今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時談及有關與美方談判關稅減讓議題，鄧振中表示，在拜登政府上任時，就已經表明不與任何國家談及關稅減讓議題，這是美國的政策，對錯與否外界各有看法，他坦言，確實現階段也沒辦法跟美方談及關稅議題，「這也沒辦法」。

不過，鄧振中也說，現在能夠做的就是把關稅以外的協定內容都談好，等到未來美國想開始談關稅了，就可以立刻跟美方展開談判，且其他的部分早就都談好，已經準備好了，把剩下的關稅談好就補上，這樣也是一個完整的經貿協定。

對於，先前前行政院長陳沖提到，這就是沒有關稅減讓的經貿協定。對此，鄧振中坦言，「也沒錯」，但主要涉及到關稅減讓部分，還是要看美方政府要不要談，再來跟許多的研究報告中指出，關稅減讓在美國平均約在3%，但在通關的成本上、申請證照的成本都是遠超過這3%，所以如果從成本的角度來看，能讓通關的成本降低，讓貨物減少待在貨倉的時間，業者就已經省下3%，他強調，處理通關成本的效果，並不低於關稅減讓的效益。

另外，鄧振中也提到，假設真的要跟美方談到關稅減讓，我方應該還要再做更多準備，像是我國農產品的關稅是滿高的，他也舉例，美方的平均關稅是3%，我方則是平均5%，這還是工業產品，農產品會更高，如果政府在農產品關稅部分尚未準備好，就跟美方展開談判，這樣談下來到底會是誰獲利還有待思考。

主持人黃光芹追問，到底在未來是否真的有希望談好關稅減讓？鄧振中坦言，如果美方政府不改變現在的態度，沒有任何人可以有辦法，畢竟是國家政策，美國也不是只針對台灣，對其他國家都是一視同仁，且在國際經貿談判的進展中，很多都是一次談就要談10幾、20年，這並不能強人所難地要求對方一定要開啟什麼的談判條件，很多時候都是要等到時機成熟才有辦法推展。

鄧振中說，「雖然目前台美21世紀貿易倡議首批協定沒有觸及關稅議題，但也不能就這樣嘲笑說這不值錢，它還是有它值錢的地方，也有功能性」，美方不談關稅這是他們本身的國內政治問題，沒有任何國家可以干涉其他國家自己的國內政策。