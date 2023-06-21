幫中小企業走向國際 鄧振中：台美設置專門窗口協助

台美21世紀貿易倡議先前簽署了首批協議，不過就有外界質疑，說好的協助中小企業怎會只有短短三頁就結束，對此，行政院政務委員鄧振中今（21）日公開表示，有關中小企業的問題，目前台美雙方已經設置專門的窗口來協助，盼未來能讓我國中小企業能走向國際。

鄧振中今天接受「新聞不芹菜」節目專訪時提到，貿易便捷化談完後，這對消費者來說是更便利的一件事，其實台美之間的貿易關係，一直以來都是順差，去年我國對美方貿易順差更高達402億元，創下歷史新高，在未來消費者可以更方便買到海外的商品，但大家也不會完全都往海外購物走，這樣的模式對於雙方而言都是有利益的，並不是外界所說的只有美方受益，而是互利互惠的。

另外，主持人黃光芹也提到，外界質疑在中小企業的章節中的部份過少，鄧振中說，過去我國的中小企業佔據我國企業95%以上，但出口紀錄才二成左右，換句話說就是中小企業不會出口，他們沒有過多資本可以到海外做生意，但現在如果想走出國際，那就可利用電子商務，所以說未來中小企業可以有更多機會往海外發展。

鄧振中提到，中小企業擺入貿易協定這是首次，台美雙方也都認知到應該要幫助中小企業是一件相當重要的事情，以前談的貿易協定大多是針對大企業，這次也特別訂出專章來協助中小企業，盼未來中小企也可以走出去，他如果不走出去就永遠都在代工無法做自己的生意，因此政府就需要帶頭來協助，所以政府也將設立一個委員會來協助中小企業，雙方有一個專門的窗口來討論。