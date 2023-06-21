提前達標！勞動部推移工留才久用方案 留住破萬名移工

勞動部自去(2022)年4月30日起推動「移工留才久用方案」，積極鼓勵雇主留用符合資格的優秀資深移工及具副學士以上學位僑外學生，申請轉任或聘僱為中階技術人力，原預定於今(2023)年底核准雇主聘僱中階技術人力達1萬人，勞動部表示，截至今年6月中旬止，核發雇主聘僱中階技術人力的許可人數已經正式突破1萬人，提前達成目標人數。

勞動部表示，後續將持續加強宣導，滾動檢討中階技術人力的資格條件及規定，同時簡化申辦流程及應備文件，並規劃設立提供雇主申辦服務的據點，預期今年底核准雇主聘僱中階技術人力的人數應該可以突破1萬5,000人。

勞動部統計，截至今年6月18日止已核准雇主聘僱中階技術人力達1萬110人，其中產業類計約3,954人，社福類計約6,156人，較去年底核發總計約2,000人相比，已經大幅成長，勞動部分析，除因持續調整修正中階技術人力的資格條件及規定，簡化雇主申請流程與應備文件，使雇主申辦程序更加便利外，該部許銘春部長及同仁均親自至各地向雇主大力積極推廣宣導說明「移工留才久用方案」，亦是雇主申辦中階技術人力人數成果卓著的主要原因。

勞動部強調，雇主聘僱中階技術人力，對於雇主有相當多的好處及優點，包括資深移工轉任中階技術人力後，沒有在台工作年限的限制、雇主無須繳納就業安定費、轉任後的移工名額可再彈性運用，且轉任的移工對於工作將更加投入；至於對轉任為中階技術人力的資深移工而言，在臺會有更好的職涯發展、工作收入將更高更穩定。

勞動部說明，為達到今年底核准雇主聘僱中階技術人力突破1萬5千人的目標，除將持續加強推廣「移工留才久用方案」，滾動檢討中階技術人力的資格條件及法令規定，並簡化申辦流程及文件；另目前也已經在籌設「移工留才久用服務中心」，預定於今年8月份開始提供雇主申辦中階技術人力的相關服務，協助雇主延攬留用中階技術人力。

雇主或民眾想瞭解更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」（https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor ）查詢相關規定與更多訊息，或電洽電話服務中心（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務。