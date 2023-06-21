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推升國家經濟發展動能 國發會緊盯下半年公共建設執行率

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。記者曾原信攝影／報系資料照
國發會主委龔明鑫。記者曾原信攝影／報系資料照

經濟景氣處於逆風，政府力拚強化公共投資力道，國發會表示，今年整體公共建設計畫截至5月底的經費達成率為31.79%，累計執行金額2184億元，國發會主委龔明鑫表示，今年公共建設經費執行優於近16年同期，希望在下半年即將展開之際，請各部會確實管控所屬計畫年底前預定達成目標，並就補助計畫加強管控經費支用，適時啟動備案遞補，強化經費運用彈性，以促進經濟發展動能。

另外，前瞻基礎建設計畫第4期公共建設特別預算，截至5月底執行進度超前，經費執行率達100.80%，相較於前瞻第3期同期經費執行績效有所提升，龔明鑫指示各部會依下半年各月份經費達成目標，持續管控前瞻計畫各項目執行進度，妥適分配預算資源及提升執行效率，以推升國家經濟發展動能。

龔明鑫強調，立法院已於5月31日三讀通過中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業基金部分，若經總統公布後，請主管部會督導業管的國營事業及所屬機關依法定預算辦理配合調整事宜，並檢視所屬計畫年度工作排程及經費配置合理性，評估提前執行的可行性，避免過度集中於年底執行，影響年度經費執行績效。

此外，對於明（113）年度政府重大公共建設計畫年度預算先期作業，龔明鑫也請各部會依計畫各階段執行排程核實配置年度所需經費，掌握年度經費可實際投入執行量能。

國發會指出，院長近期視察「捷運環狀線東環段」、「五股泰山輕軌」、「桃園國際機場第三航廈」及「五股及林口交流道改善工程」等多項重大交通建設，均強調中央與地方攜手合作，共同推動公共建設，並分別指示妥善協調執行中捷運建設及其他捷運路線的銜接串聯，以有效發揮轉乘效益，更要求施工過程做好交通維護及工程安全等工作，使工程能如期如質完工。

龔明鑫 捷運環狀線 國發會

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