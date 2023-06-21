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外銷訂單 上半年負成長成定局

聯合報／ 記者林海／台北報導

經濟部昨公布五月外銷訂單為四五六點八億美元，較去年同期減百分之十七點六，一如預期「連九黑」。經濟部表示，主要受到通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於上年同月。經濟部長王美花表示，對未來幾個月有信心，訂單會愈來愈好。

經濟部統計處處長黃于玲說，五月外銷訂單受到高效運算需求加持、面板庫存去化進度超前下，衰退幅度較上月預估收斂許多，但一至五月外銷訂單二二四三點九億美元，仍較去年同期減少兩成，預估六月接單衰退幅度同樣在兩成左右。外銷訂單將寫下「連十黑」，上半年負成長成定局。

黃于玲說，雖然終端需求疲弱，還有俄烏戰爭、美中角力等不確定因素，但也有好兆頭，ＡＩ、高效運算等新興應用商機湧現、部分筆電及電視面板庫存去化報佳音，就連中國大陸內需的手機及網通等器材業績也有復甦。

庫存 俄烏戰爭

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