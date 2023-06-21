聽新聞
test
0:00 / 0:00
外銷訂單 上半年負成長成定局
經濟部昨公布五月外銷訂單為四五六點八億美元，較去年同期減百分之十七點六，一如預期「連九黑」。經濟部表示，主要受到通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於上年同月。經濟部長王美花表示，對未來幾個月有信心，訂單會愈來愈好。
經濟部統計處處長黃于玲說，五月外銷訂單受到高效運算需求加持、面板庫存去化進度超前下，衰退幅度較上月預估收斂許多，但一至五月外銷訂單二二四三點九億美元，仍較去年同期減少兩成，預估六月接單衰退幅度同樣在兩成左右。外銷訂單將寫下「連十黑」，上半年負成長成定局。
黃于玲說，雖然終端需求疲弱，還有俄烏戰爭、美中角力等不確定因素，但也有好兆頭，ＡＩ、高效運算等新興應用商機湧現、部分筆電及電視面板庫存去化報佳音，就連中國大陸內需的手機及網通等器材業績也有復甦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言