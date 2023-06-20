郭台銘抨擊 緊急時重啟核能電廠的說法是欺騙

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（20）日在臉書貼文表示，台灣的美國商會發表《2023台灣白皮書》，認為台灣能源轉型進度遠遠落後，影響產業發展，衝擊國家安全。無獨有偶，台灣企業界的用電大戶台積電（2330）董事長劉德音在股東會上談及2025年是否會缺電時，語帶無奈地表示，「政府說不會缺電，我們只能相信。」可見電力問題，已經成為投資信心的關鍵疑慮。

他說，這個疑慮，沒有因為賴副總統說緊急時可以重啟核能發電而消失。事實上，說緊急時可以重啟核電是謊言、是欺騙。原因很簡單：像核一和核二這種除役機組重啟的技術和法規，所要求的程序，正常需要長達3至4年，就算全力突破，也至少要2至3年才能完成；怎麼可能作為緊急時的備用能源？

他表示，電力供應是工業和各行各業投資與發展的基礎，沒有穩定的電力供應，各行各業都會受到致命的影響。民進黨能源政策承諾過的保證有三項：一、廢核卻不缺電；二、不漲電價；三、綠電到2025年達到20% ── 七年多下來的檢驗，以上三項保證全部跳票，台灣經常停電跳電，電價大調漲，綠電現在只做到約8%。

郭台銘強調，不要再騙了！讓我們勇敢面對事實：除非調整能源政策，台灣的各行各業在未來都面臨極大的風險。

我們該做的事，就是現在就做決定，落實公民投票「以核養綠」的決議，和日本一樣恢復使用核能，讓我們有足夠的時間，來培養再生能源以及其他能源新科技的發展。

他指出，我對台灣電力供應的看法是，我們應該有一個短中長期的解決方案。其中最重要的是短期方案，也就是未來3年：我們應該要讓核三延役，另外突破各種技術及法規上之困難，爭取核一、核二能在最短時間內重啟運轉，這樣可以增加大約15%的電力供應。有了短期措施，就可以穩住陣腳，爭取到時間，來做中長期的規劃和推動。

在中長期的規劃裡，他說，有幾個原則我們必須把握：壹、台灣90%以上的能源要靠進口，萬萬不可因為意識形態而捨棄任何一種重要能源，包含核能在內。日本在內的許多國家，都把核能當作是能源供應和氣候變遷解決方案裡面的一個重要基礎；2022年歐洲議會已將核電列為綠能。

貳、依據民進黨政府的目標，燃氣將占全台發電一半，燃煤占三成，這是一件不對的事，燃氣和燃煤一樣會產生溫室氣體，而燃煤還會造成空氣污染。我們一定要把這兩個的比率降低。

參、關於核四，不同的角度，各有不同的看法，爭議很多，但新核電廠在其他國家也曾經有過爭議。我記得，韓國前總統文在寅原來屬於非核派，當選後召開審議民主大會，由全國隨機抽出數百位公民，就正在興建中的兩座核電機組進行討論。公民會議的決議是，這兩座機組屬於最新的設計，比較安全，而且已經進行一半，如果廢除，浪費納稅人的錢，所以最後決定繼續興建。我認為，台灣可以用類似的機制，召開公民會議，邀集不同立場的專家來辯論，看大家能不能得到共識。有了共識，我們就照共識走。

肆、關於新能源技術，其實不只我曾經提過的小型核電廠，還有地熱，也有潮汐發電，和海洋溫差等。我們應該和世界上頂尖的廠商合作，找出台灣再生能源的所有潛力。

伍、關於小型核電廠，例如熔鹽式核反應爐，確有高效能、低風險、低廢料的前景。其他新發展，例如核融合，技術瓶頸更高，但如果成功，會更有革命性。

陸、我們可以創設實驗場，讓全世界最先進的新能源技術廠商，來到實驗廠內設置示範模型，然後我們選擇其中最有效能、最安全的來談合作和投資。這項工作如能成功進行，會和當初工研院派人到美國RCA學習製造積體電路，後來開花結果一樣，台灣會變成很大的受益者。

他強調，無論在中長期我們如何選擇，必須確保三大點：一、不缺電；二、合理電價、三、大幅度減少溫室氣體排放 ── 台銘認為，這才是台灣正確的能源政策。

郭台銘相信，依照以上提出的原則做規劃，台灣才有可能逐步達到氣候變遷零排放的國際要求。