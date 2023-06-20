中央稱侯友宜核能立場矛盾 新北市府：做賊的人喊捉賊

新北市府、中央再因核電掀戰！行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花今（20）日針對新北市長侯友宜提出核電廠延役均呼籲，新北市先核准乾貯設施，鄭文燦更指侯立場矛盾。新北市府反擊，問題出在台電不送件就是不送件，請中央別再當「政治卡關」黑手、做賊的人喊捉賊。

侯友宜昨（19）日於台大參加「校園總統馬拉松」，針對能源議題主張提出「安全」、「減碳」及「穩定」的能源比率，提倡短期確保核安情況下，短期採核二、核三延役。

鄭文燦今出席《商業周刊》「綠電交易高峰會」時受訪說，如果侯友宜主張核電廠要延役的前提，就至少須通過核電廠最需要的乾貯設施，讓燃料棒從反應爐裡面抽離，更說「過去卡核廢料，現在說要延役，這是矛盾的。」

王美花受訪也說，台電近期經由行政法院判決勝訴，現在才可以開始蓋，目前的燃料棒還是還沒有拿出來；她強調，核廢料絕對需要中央跟地方一起合作，「我想侯市長現在應該是最理解。」

新北市府副發言人羅婉庭反擊，鄭文燦指侯友宜說法矛盾，矛盾的根本是行政院自己，台電不送件就是不送件，「試問沒人送件，怎麼收件？」又怎麼有卷可審？請中央不要再當「政治卡關」黑手、做賊的人喊捉賊。

她指出，全民皆知核廢料處理屬於中央權責，口口聲聲承諾不會把新北當成永久貯存場，經歷兩任閣揆都沒有人願意說清楚存放年限究竟多久，「到底是什麼樣的中央政府，對於人民、對地方的聲音完全不理不睬、成天甩鍋？」

新北市府表示，台電2013年底提報室外乾貯設施水土保持計畫第二次變更設計時，一切以安全為重，新北市政府主動委請土木技師工會邀請專家學者協助審查建議台電提出改善。

然而，2014年至2019年市府也多次主動協助輔導改善，台電卻是隻字未改，顯然未重視高階核廢料貯存安全改善。