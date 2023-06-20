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明年基本工資調幅比照軍公教漲4％？ 勞長回應了
明年基本工資漲定了，將是蔡英文總統執政以來連八度調升，對於調幅能否比照軍公教漲4%，勞動部長許銘春今受訪表示，基本工資工作小組昨召開第二季會議，所有委員都有共識明年基本工資要往調升方向走，但調幅要等到第三季審議會議才會做決定。
許銘春今出席「第53屆全國技能競賽啟動記者會」會前受訪時說，昨天已經召開基本工資工作小組會議，在高通膨、物價通膨之下，會中所有委員都有共識明年基本工資要往調升方向走，但昨天沒討論要調多少，也有資方委員認為景氣不是很好，盼照顧勞工之餘，也能考慮外部經濟情勢發展等，兼顧勞資雙方權益，再決定合適調幅，將等到第三季、約八月、九月召開審議會時再做決定。
此外，因應缺工，勞動部日前透露已開發新的移工來源國，預計今年下半年可望簽訂合作備忘錄。許銘春說，備忘錄還沒簽，但雙方內容都確定了，因兩邊都有國內的法制程序要走，新來源國要經過他們的相關法制程序，台灣這邊也會報行政院，目前一切還算順利，等各自國內程序走完，希望能夠在下半年簽訂。
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