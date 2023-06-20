補足勞動力 龔明鑫：放寬僑生永居資格

國發會主委龔明鑫昨天表示，台灣二○二八年人口紅利消失，到二○三○年勞動力缺口四十萬人，因此要從「質」與「量」同時並進補足缺口，將勞參率從目前的百分之五十九點二提高到二○三○年的百分之六十點三。他說，行政院已核定「Talent Taiwan國家層級攬才服務中心」計畫，服務對象從就業金卡擴大到五點四萬名外籍專業人才及其眷屬，預計九月啟動。

龔明鑫也透露，未來希望修正人才專法，提高僑外生留台工作誘因，考慮比照外籍碩博士生方式，放寬僑外生大學畢業後留台工作滿五年才能取得永居條件，將大學四年修習時間折抵兩年，也就是只要畢業後留台工作滿三年，就可取得永居身分。

至於是否考慮延後法定退休年齡，龔明鑫表示，很多人在提，但尚未正式討論，他說，國外也有很多人提相關議題，但像法國一提延後請領退休金年齡就造成很大爭議。

龔明鑫昨天與媒體茶敘，主動提及勞動力缺口問題。他說，台灣因老年化、少子化，十五至六十四歲工作人口到二○一五年達到高峰後下滑，預計二○二八年人口紅利消失，屆時老年人口為小孩的兩倍，工作人口占比低於三分之二，需求面因為美中貿易戰台商回流，以及企業數位轉型、半導體供應鏈形成等因素，人口需求面增加，勞動缺口變大，補足勞動力是很大的挑戰。

他表示，之前提到二○三○年勞動力將有四十萬缺口，模擬情境是每年經濟成長動能平均百分之三、失業率百分之三點五，預估二○三○年所需勞動人口數一三○三萬人左右，但如果不做努力，屆時就業人口只有一二六三萬，人力缺口約四十萬。

對於要如何補足，龔明鑫提出「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引留用僑外生」及「留用中階技術移工」等三面向，其中「留用中階技術移工」部分，勞動部去年四月推出方案後，已核准外籍中階技術人才一萬多人。

至於國內人力，龔明鑫說，希望「像毛巾再擰一下」，從中高齡、婦女及青年勞參率三方向努力，希望二○三○年國人勞參率從百分之五十九點二提升至百分之六十點三。