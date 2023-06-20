1.45% 台綜院大砍經濟成長率預測

台灣綜合研究院昨天發布最新經濟預測，考量國際景氣持續降溫，整體經濟環境未較去年底改善，保守看待台灣經濟前景，將今年的經濟成長率預測從去年十二月中的百分之二點五一大幅下修逾一個百分點，來到百分之一點四五，為目前主要研究機構預測的最低水準。

中央銀行上周舉行第二季理監事會，將今年經濟成長率下修到百分之一點七二，宣告「保二」無望，也較主計總處上月底預測的百分之二點○四悲觀。民間機構方面，元大寶華三月預測值百分之一點九一，原本十四日要發布最新預測，但臨時以「當前經濟與金融活動複雜程度極高」為由喊卡，改為九月下旬再公布。

國發會副主委高仙桂昨表示，下半年景氣回溫，且政府持續強化公建執行率，穩住經濟動能，全年還是有機會「保二」。

台綜院創辦人劉泰英說，台灣面對各國競爭，難再仰賴科技產品外銷高速成長，國內消費又因為通膨走冷，建議政府要加大公共投資，帶動民間投資。他說，當公共與民間投資都快速成長，才會帶動經濟快速成長，進入良性循環，否則仰賴外銷也會有所極限。

台綜院指出，上半年以來全球經濟依舊負面消息頻傳，地緣政治分裂威脅擴大，貿易緊張局勢加劇，國際直接投資活動趨向保守分散，讓全球經濟在崎嶇的道路上緩慢復甦。今年因應通膨問題，多國央行緊縮貨幣的政策效果開始顯現，但距通膨恢復目標水準仍需要相當時間，面臨持續的衰退威脅。

至於台灣今年經濟表現，台綜院表示，延續去年下半年開始國際經濟景氣下滑的影響，外需出口持續疲弱，經濟成長依靠體系內生的成長動能推動，但民間投資活動放緩，消費成為今年主要拉抬支撐經濟成長的支柱。面對國際景氣持續降溫，整體經濟環境未較去年底改善，因此大幅下修經濟成長預測。

台綜院認為，近期國際經濟情勢瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定性因素，還包括美中關係新局勢、兩岸關係、俄烏衝突發展、中國大陸經濟刺激政策、各國貨幣政策外溢影響等。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則表示，整體而言，今年下半年整體經濟呈現下行趨勢，但有賴於服務業的支撐，以及製造業漸從谷底往上，顯示全球經濟正在走過最糟的時刻，明年可望迎來新一輪上行機會；儘管在銀行資金持續緊俏，大陸經濟回溫力道不如預期，以及終端美歐市場消費仍處低迷的情況下，投資人恐無法見到Ｖ型反轉，但金融市場有機會為明年的復甦提前做出反應。