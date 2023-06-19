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禾生技董事會通過 台灣代理事業分割及母公司減資11.4%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股禾生技（4194）今（19）日晚間公告，董事會今日決議通過台灣代理經銷事業、及長期股權投資營業分割案及分割減資案。該公司將把台灣代理經銷業務、及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業，分割讓與新設的禾麗陽生技公司，禾生堂也將辦理1.57億元減資，減資比例達11.36％。

禾伸堂生技表示，為了確立新藥研發、醫藥產品銷售及通路營銷之專業分工，各自專注並提升產業競爭力、有效拓展其經營版圖，擬依公司法及企業併購法等規定，將台灣代理經銷業務、及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業，分割讓與新設的禾麗陽生技公司，並由禾麗陽公司發行新股予禾伸堂生技的全體股東作為對價。

透過本次營業資產之分割，禾伸堂生技將持續專注透明質酸藥物傳輸技術平台（Hyaluronan Drug Delivery, HDD）的新藥開發；禾麗陽公司將承接台灣代理經銷業務及歐洲子公司MDT Int'l的自有品牌醫材業務，並利用MDT Int'l全球營銷網絡及自有品牌醫材拓展新適應症、新產品、新市場，以擴大經營規模並提升營收與獲利，創造更佳之股東權益報酬。

禾伸堂生技表示，配合此分割讓與予禾麗陽公司，該公司擬辦理減資1億5,764萬元，計銷除已發行股份1,576.4萬股，減資比例約為11.36％，減資後實收資本額為12億2,974.4萬元。本案擬提請股東臨時會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另行召集董事會決議減資基準日及後續相關事宜。

生技股 減資

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