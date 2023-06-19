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NCC積極堵詐 督導電信業者速推國際來話語音警示

中央社／ 台北19日電

國內詐騙案件頻傳，對於檢察官提出的諸多建議，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將持續精進各項堵詐措施，除了督導電信業者加速推出國際來話語音警示功能，也要求業者強化認識客戶風險管理機制（KYC）。

劍青檢改及最高檢察署於17日舉辦「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」，檢察官於會中提出許多建議。NCC今天發布新聞稿表示，NCC主責「堵詐」層面，將積極精進各項堵詐措施，近期已裁處未落實客戶查證責任的電信業者，日後將與有關機關持續合作，共同防制詐騙。

NCC進一步指出，為了配合行政院及檢調遏止詐欺犯罪，將持續督導電信業者於網路技術上提供協助，今年1月至5月間，已攔阻詐騙簡訊逾300萬則、境外詐騙電話約900萬通，並配合刑事局發送防詐騙簡訊提醒約7700萬則。

NCC也說，正督導電信業者加速推出國際來話語音警示功能，提醒民眾提高警覺，降低受詐風險。

除了技術面，NCC在監理面要求業者增強內部控管機制，6月已訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，要求業者強化認識客戶風險管理機制（Know Your Customer, KYC） ，並請電信事業優先針對高風險用戶，加強稽核抽測及強化風管措施，必要時經相關機關通知後依契約停、斷話。

NCC特別說明，檢察官在研討會提到「112年1月至3月國際漫遊門號達100.5萬門，但中國來台觀光客僅2.9萬門，其餘門號合理懷疑為不正當用途」。

NCC表示，據瞭解，該筆資料是由檢察機關發函請業者提供，但數量包含同一門號跨月、跨電信業者漫遊的重複計算，以及機器設備所使用的「物聯網」門號。

因此，NCC建議此統計數據僅能做為參考，不宜將這類門號的數據與中國來台旅客數量比較，以避免產生誤解；如果這類國外門號有從事詐騙使用情形，將配合檢調偵查與究責。

NCC強調，NCC負責的「堵詐」工作，無論是電信的技術或監理面，都會配合相關機關持續精進打詐措施，後續也將視社會環境變化，配合整體政府防詐政策等，作滾動式檢討及調整，以全力協助犯罪偵查。

NCC並提醒民眾，對於不明來話或不明網址應加強警覺，勿隨意點選，以降低受詐風險。

NCC 詐騙 門號

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