軍工議題再起！台廠挺進國際航太、軍工展成亮點

軍工議題再發威，巴黎國際航空太空展本周盛大登場，漢翔（2634）與長榮航太（2645）今年結合多家精密機械廠一同參展；雷虎科技（8033）今年也積極參展，除了9月的台北國際航太展之外，則是將目標鎖定美國軍工展，爭取國外訂單及更多廠商合作機會。

雷虎科技最近加入美國陸軍協會（Association of the United States Army）成為正式會員，預計10月參加在美國華盛頓舉行的美國陸軍協會年度展覽會（AUSA），將展出中大型無人直升機、無人機偵測雷達、中央控制指揮塔等產品。

AUSA美國陸軍協會年度會議暨展覽會，是北美最大規模的年度地面防務裝備博覽會，雷虎科技將首次與雷神、貝爾、通用動力、洛馬、波音等美軍工巨擘同台亮相。

另外，軍用商規單兵攜行式微型無人機，雷虎科技與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約之後，現正進行試飛階段，預計7月將原型機送交國防部等相關單位進行驗證，這款微型無人機也將在台北國際航太展中首度亮相。

根據經濟部公告的「軍用商規無人機系統整合主導廠商」名單，包括雷虎科技、經緯航太、中光電（5371）等科技廠商均入列，揭示軍事航太國家隊編隊完成。

據指出，這款具備夜視功能的無人機，需求約1,500至3,000架，最快今年底可簽約及接單生產。不過，由於有三家廠商入選並參與競爭，最後「花落誰家」備受市場關注。