退休基金破產危機 台壽調查：近六成未退休估勞保破產

勞保面臨破產壓力，國人退休危機浮現！台灣人壽今（19）日公布與政治大學商學院暨資料採礦研究中心最新台灣國民退休生態調查，發現國人憂心勞保破產，對政府年金改革缺乏信心反映在民調上，75.7％未退休族認為政府每年撥補數百億元補勞保缺口，根本無濟於事，甚至將近六成未退休族群預估勞保會破產。

政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智指出，根據試算結果，即便政府每年撥補1000億元，勞保也只能延後三年、延到民國120年破產；假設年金給付降低30％，也只能延後八年、在民國125年破產；即便提高報酬率至6％，也會在民國117年破產。

民調數據來看，黃泓智認為，民眾已經了解勞保財務嚴重性，同時深化退休準備靠政府要更靠自己的意識。因為根據調查發現，2023年俄烏戰爭以及疫情後，國人提早到36.99歲準備退休，較去年提早2.16歲。

今日調查發現，未來30年有財務缺口的三大國內退休基金，第一國民年金保險還有29年面臨破產；第二，勞工保險距離財務缺口還有5年、約落在民國117年，第三，公教退撫舊制退休金，今年七月一日個人專戶制新制上路後，距離財務缺口還有18年。

黃泓智針對三大即將破產國內退休基金，給出兩層建言，第一層，要建立更長遠永續的年金制度，以國民年金保險而言「政府開始提早逐年提撥，確保財務永續」，如果以提撥費率每兩年調高0.5％、投資報酬率4％計算，政府今年起每年提撥50億元、可以延後到民國144年破產，假設每年堤坡100億元、破產年延後到148年，

勞工保險部分，黃泓智指出，大約在五年就會破產，存在世代問題嚴重，政府必須逐年提撥，並勢必要面臨降低年金給付比率，因為假設政府甚麼都不做，民國117年破產當年，缺口將達2360億元，民國119年缺口將破3,000億元。

第二層，要建立更長遠永續的年金制度。黃泓智說，政府如果沒有針對公教退撫提撥，現在40歲公務人員退休後可能退休金減少，導致公教人員離開潮。

第三層，建立更長遠永續的年金制度。第一，建立IRA退休帳戶，第二，仿照香港政府提供民眾退休後年金商品，台灣勞工已經有退休後繼續投資觀念，但市場上缺乏有吸引力的退休年金商品。

政治大學商學院金融學系教授楊曉文指出，此次調查報告發現，有三大危機影響國人退休，包含：第一，勞保2028年將破產；第二，連續22個月超過2％通膨警戒線，第三，國人不健康逾命達7.56年。

國人如果使用保單準備退休金，台灣人壽新任董事長鄭泰克表示，在高利環境下，觀察客戶退休產品開始偏向保障型商品，例如利變型壽險。