聯電積極培養半導體人才 與高科大合辦設備基礎實作課程

晶圓代工大廠聯電（2303）與國立高雄科技大學及經濟部工業局智慧電子學院進行設備人才培育產官學合作計畫，由聯電設備學院的講師群擔任講師，在高科大半導體工程系開設「設備基礎實作課程」，並於今(19)日在高科大舉辦教具設備捐贈儀式，由聯電捐贈實習教具設備一批，以前瞻的角度建立創新的產官學合作模式，實踐深耕校園半導體產業青年人才培育計畫。

高科大是學生數規模最大的科技大學，對於產業人才供應有相當量能，特別是近期高雄市府極力推動南部半導體產業廊道，產業缺工議題更加凸顯高科大畢業人才進入就業市場的重要性。因此位於南科的聯電12A廠的設備學院特別與高科大半導體工程系合作，執行工業局設備人才培育產官學合作計劃，開設半導體設備基礎實作專班，讓同學們在業師的指導下動手實際操作，並接受考核，確保在校時就學習到符合未來工作所需的專業能力與自信心。同時聯電也與高科大簽訂意向書，優先提供高科大學生參訪、實習與未來優先就業的機會。

今天的教具設備捐贈儀式由聯電12A廠執行廠長莊裕智與高科大李嘉紘副校長共同主持。莊裕智致詞時表示，台灣半導體產業在全球供應鏈中扮演重要的角色，優質工程師更是半導體產業的基礎，因此聯電格外重視人才培育。聯電於2022年成立設備學院，以『培育半導體高科技設備人才』為宗旨，持續投入設備工程師的訓練與能力提昇，促進整體半導體機台設備修護技術的發展。我們由衷感謝高科大多年來為台灣半導體產業培育出眾多專業且認真負責的工程師，成為台灣在全球市場競爭與壯大的基石。

高科大副校長李嘉紘表示，產業缺工已成為各大企業最重要的生存議題，企業也絞盡腦汁來鞏固人才來源，聯電捐贈設備銜接課堂與產業間的落差，並支援專業師資合作授課，手把手將珍貴的實務經驗傳承給即將進入產業任職的學生，對學生而言是非常寶貴的機會，也有助於提升教學的效率。產業人才問題是跨部會的重要議題，從教育部、經濟部，延伸到學校端，都必須加強與企業合作，加速人才無縫接軌企業現場。藉由捐贈產線機台設備，提高實務操作經驗，對學生、學習、教學而言都至關重要。