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只有更悲觀！ 台綜院將今年GDP大砍至1.45%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣綜合研究院今（19）日針對2023年下半年台灣及主要國家經濟展望記者會提出最新預測。台綜院分析，今年經濟「外冷內溫」，因此全年經濟成長率從去年預測的2.51%下修至1.45%。截取自台綜院報告
台灣綜合研究院今（19）日針對2023年下半年台灣及主要國家經濟展望記者會提出最新預測。台綜院分析，今年經濟「外冷內溫」，因此全年經濟成長率從去年預測的2.51%下修至1.45%。截取自台綜院報告

央行上周理監事會議已將今年全年經濟成長率GDP下修到1.72%，台綜院今天直接砍到1.45%。台灣綜合研究院今天發布最新經濟預測，指出面對國際景氣持續降溫，多數國家因應通膨緊縮貨幣政策效果開始顯現，且距通膨恢復目標水準仍需要相當時間，面臨持續的衰退威脅，對今年台灣經濟保守看待，經濟情勢外冷內溫，不容樂觀，因此將2023全年經濟成長率從去年底預測的2.51%大幅下修為1.45%。

台綜院指出，上半年以來全球經濟依舊負面消息頻傳，地緣政治分裂威脅擴大，貿易緊張局勢加劇，國際直接投資活動趨向保守分散，讓全球經濟在崎嶇的道路上緩慢復甦。今年因應通膨問題多數國家央行緊縮貨幣的政策效果開始顯現，但距通膨恢復目標水準仍需要相當時間，面臨持續的衰退威脅。

民間消費部分，雖然上半年有政府全民共享6000元現金發放，股市方面也有新科技題材的前景讓指數重回高點等利多，但通膨的快速蔓延，讓民眾生活成本增加，實質薪資呈現倒退，除卻低基期因素外，民間消費很難在短期內有所抬升，預估2023年實質民間消費成長率預估值為5.89%。

民間投資方面，主要仍是受國際整體經濟環境影響，在歷經政府作多「投資台灣」的高速成長期後，暫無額外動能推升，預估2023年實質民間投資成長-2.76%。

國際貿易方面，因國際景氣疲弱，外需市場表現不如預期，影響出口表現，進口部分則是國內投資需求放緩影響，預估2023年實質商品及勞務輸出成長率為-1.31%；實質商品及勞務輸入成長率為0.05%。

台綜院表示，今年台灣經濟表現，延續去年下半年開始國際經濟景氣下滑的影響，外需出口持續疲弱，經濟成長依靠體系內生的成長動能來推動，由於民間投資活動放緩，消費成為今年主要拉抬支撐經濟成長的支柱。面對國際景氣持續降溫，整體經濟環境未較去年底改善，因此對今年台灣經濟保守看待，下修2023全年經濟成長率為1.45%。

台綜院認為，今年國際經濟景氣逆風，壓抑內外需成長動能，影響不容小覷，經濟表現雖可逐季改善，但仍無法樂觀，需謹慎因應。近期國際經濟情勢瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定性因素，尚包括：美中關係新局勢、兩岸關係、俄烏衝突發展、中國大陸經濟刺激政策、各國貨幣政策外溢影響等議題，都將影響國內經濟後續表現。

通膨 景氣

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