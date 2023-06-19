布局氫能產業！經濟部與工研院催生「氫豐綠能」新創公司

在經濟部能源局支持下，工業技術研究院今（19）日宣布成立新創團隊「氫豐綠能科技股份有限公司」並簽署技術授權約，將以氫燃料電池金屬板電池技術及餘氫發電相關技術，投入潔淨能源發電及工業餘氫再利用等應用。未來「氫豐綠能」公司將陸續與車王電（1533）、大同（2371）及光宇應材等業者合作，串起國內氫能產業鏈，共同推動淨零排放的目標。

各國均將氫能視為達成淨零排放願景的重要選項，行政院核定的「淨零12項關鍵戰略行動計畫」中也將氫能納入推動項目之一。總統府秘書長林佳龍表示，工研院是國家科技的大腦，不少輔導的新創公司也都開花結果，像是今天成立的氫豐綠能公司，就順應國際氫能發展的趨勢，未來前景可期。近來許多國家包括日本、德國、波蘭、義大利等各國都希望能進一步與臺灣合作，就是看重臺灣氫能研發能量。面對前景雄厚的氫能產業，未來政府將積極提供具體誘因，包括評估氫能躉購費率、研議氫能專法及放寬發電規範等，臺灣必須積極把握時間，進行策略聯盟組成完善供應鏈，才能後來居上掌握先機。

經濟部能源局局長游振偉表示，氫能是國家能源轉型重要戰略性項目之一，也是臺灣邁向淨零排放的重要能源，今天成立的氫豐綠能公司，就是經濟部能源局攜手工研院在臺南沙崙綠能科技示範場域培育出來的，這也是經濟部落實從理論到實踐、到氫能科技研發，最終引入產業界，彰顯出政府、研發、產業三方密切鏈結的良好典範，未來將持續整合資源及推動示範驗證，加速國內氫能應用與發展。

工研院協理胡竹生認為，面對全球淨零排放趨勢，如何應對並轉化挑戰為商機，對於產業來說是至關重要。工研院於2021年就成立「淨零永續策略辦公室」，並宣示全院2050淨零排放目標；同年還成立了工研院氫能小組，整合院內跨領域團隊，共同研究我國2050氫能技術發展規劃。期許由能源局和工研院攜手創立的「氫豐綠能」公司，能與臺灣的氫能產業夥伴攜手合作，共同開拓氫能市場的新篇章。

實際執行與推動此燃料電池技術與產業化的工研院綠能與環境研究所團隊的所長王漢英表示，工研院綠能所在經濟部能源局支持下積極推動氫能技術研發，開發瓩級金屬板質子交換膜燃料電池與餘氫發電技術，也協助國內業者在半導體業設置餘氫發電燃料電池系統投入發電應用。「氫豐綠能」是工研院與能源局共同培育催生的氫能新創公司，並透過技術移轉幫助我國氫能發電關鍵技術發展、培養運維能力及累積運轉經驗。期許氫豐綠能公司與現場國內電力、工業、運輸等重要指標業者合作，成為臺灣氫能產業的生力軍。

氫豐綠能科技公司董事長李鈞函表示，感謝能源局多年的研發補助經費支持，讓氫豐綠能團隊能在工研院研發出氫燃料電池金屬板電堆國產化技術、混氫發電技術及製程餘氫去化發電技術，氫豐綠能將善用從工研院移轉的技術，也會持續與工研院合作，致力於氫能與燃料電池的新技術開發與應用，除了提供高效率氫能發電，也承諾提供可靠、穩定且安全的產品，為臺灣綠色乾淨能源作出貢獻。

氫能載具應用業者車王電子董事長蔡裕慶表示，氫能在零排放和長續航力的優點，使國際氫能載具趨勢增長，高續航力大型氫能載具將成為重要解決方案。車王電這次透過投資氫豐綠能，以其極強競爭力的氫燃料電池結合車王旗下華德所擁有的技術與市場，將攜手推動我國氫能電巴上市，逐步壯大臺灣的氫能載具市場，為臺灣的清潔能源轉型和永續發展貢獻力量。

新能源發電業者大同公司總經理王金來表示，大同長期深耕國內綠電市場，在儲能方面有著豐富的規劃與經驗，考慮氫豐綠能的氫能技術，未來有機會共同開發更高效、可靠的氫能發電系統，提高能源的轉換和利用效率並拓展綠電產業的價值鏈，實現能源轉型、確保能源安全並達到淨零碳排，共同建立永續的能源未來。

工研院過去在能源局長期能專的支持下，累積許多燃料電池與氫能相關之關鍵材料、組件，以及系統之技術及經驗，在產官研的見證下，氫豐綠能與工研院19日正式簽約技術授權，將為我國的氫能源產業注入一股新的力量。為了讓所有與會者更進一步了解臺灣在氫能發展的技術研發實力，此次活動特別邀請氫能發電代表業者大同公司王金來總經理；氫能載具應用代表業者車王電子董事長蔡裕慶、總盈汽車呂政杰總經理；氫能發電關鍵零組件業者高力熱處理工業吳誌雄董事長、廣運集團謝明凱執行長、元寧企業馮天安董事長、茂迪李濟群副處長、復盛公司顏立永副研發長；工業製程應用代表業者意德士闕聖哲董事長等人與會。