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勞動部北分署與統一超合作 引領熟齡者體驗門市就職趣

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

疫情後，服務業人力結構大改變；為補強人力缺口，勞動部勞動力發展署積極鼓勵中高齡員工重回職場。北分署日前攜手「7-ELEVEN」於板橋埔西門市舉辦新北地區門市體驗式徵才活動，透過「先體驗、再面試」方式，讓中高齡求職者預先掌握職缺所需技能，擁有更佳的求職把握。現場體驗者60歲陳姐開心地笑說，有政府幫忙找工作，她真的很放心。

超商店員「一人多功」的形象深植人心，致使許多「高年級生」有心想應徵超商工作，卻又擔心自身狀況不足以勝任，北分署銀髮人才資源中心與統一超商合作舉辦體驗式徵才活動，讓求職者先嘗試泡咖啡、結帳、補貨等工作，並且有在職中高齡前輩分享工作經驗，體驗者可以藉這些方式評估自身是否合適後再進行面試，讓求職者感到很放心。

今年71歲的游大哥(化名)表示，他原本以為做超商店員「要會好多東西」，而這都是年輕人在做的。他年紀大了，怕應付不來。但實際操作過這些工作流程後，他才發現「並沒那麼難，會想來超商門市上班。」

本次徵才活動報名踴躍，統一超商（2912）預計將招募新北地區門市人員51名，現場多位參與者都專注聆聽工作內容和流程的解說，並在體驗者實際進行操作時導入中高齡者職務再設計協助方案，經由改善工作流程、調整工作方法，讓體驗者在工作流程中，即能親身感受是否哪些地方需要輔助，減少面對新工作的不適應。

統一超商 徵才活動

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