惠譽信評 榮膺中國整體經濟最精準預測者大獎

惠譽信評在FocusEconomics主辦的年度分析師預測獎評選中，一舉摘得「中國整體經濟最精準預測者」的桂冠。

FocusEconomics是一家提供經濟分析和大宗商品價格預測的全球供應商，其設立的年度分析師預測獎旨在表彰對100個國家關鍵宏觀經濟指標預測表現優異的機構和個人。

2022年的預測獎項類別涵蓋GDP、通貨膨脹、匯率、財政平衡、經常帳戶和最佳整體市場預測。 共計350家機構和逾1,500名全球傑出經濟學家每月向FocusEconomics提交預測數據，以參加年度大獎評選。

惠譽信評的經濟學家和分析師在70個指標預測的前三名，惠譽信評則在其中20個指標獲得最精準預測獎，包括對中國的最佳整體預測。 惠譽信評榮膺最佳整體預測獎的其他國家還有亞美尼亞、白俄羅斯、玻利維亞、象牙海岸、伊拉克、牙買加、蒙古、突尼西亞和烏干達。

惠譽信評首席經濟學家布萊恩· 庫爾頓 （Brian Coulton） 表示：「我們非常高興獲得FocusEconomics對惠譽經濟預測準確性的權威認可，特別是對中國整體經濟預測準確性的肯定， 因為中國在決定全球經濟前景方面發揮著至關重要的作用。」

惠譽在集團層面亦取得令人矚目的成就。 惠譽解決方案 （Fitch Solutions） 旗下公司BMI再次躋身最精準的經濟預測機構之一，在覆蓋幾十個國家的共137個經濟指標預測評選中多次斬獲前三，優異表現超過任何一家研究服務提供者。 BMI和惠譽信評捧走的最佳大獎數量總和亦領先於任何其他預測機構。