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因應乾旱 環團籲揭露耗水大戶資料

聯合報／ 記者胡瑞玲林海／台北報導

隨極端乾旱發生頻繁，能否有效運用有限水資源，對企業存續日益重要，綠色公民行動聯盟指出，石化業與鋼鐵業仍有四成企業未揭露總取水量比率；除水泥業，其他行業別企業揭露回收水使用量比率不到一半，綠盟呼籲企業應強化資訊公開，政府也應揭露耗水大戶用水資料。

經濟部水利署回應，耗水費在今年二月一日開徵，每月用水總量合計超過九千度為徵收對象，但用水量涉及各用水人的營業秘密，非屬資訊公開範圍，無法提供閱覽。此外，企業依ＥＳＧ揭露用水資訊為企業永續的潮流，水利署十分認同。目前相關ＥＳＧ的規範，正由金管會接軌世界潮流，訂定相關規範與準則中，水利署後續也會配合推動。

綠盟表示，用水大戶能否抑制用水量，減少對水資源的衝擊，也影響日常用水能否穩定。根據綠盟透明足跡計畫建置的「ＥＳＧ檢測儀」網站，蒐集上市櫃企業永續報告揭露的六十幾項資料，包含用水資料，其中最重要的指標為企業用水量、企業回收水使用狀況。

水利署 水資源

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