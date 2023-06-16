綠色消費發展趨勢論壇 邀請服務業分享減碳心法

經濟部於今（16）日辦理「綠色消費發展趨勢論壇」，邀請台灣永續能源基金會、Tasteme平台、蝶釀永續、人嶼物與迪卡儂等分享循環經濟與減廢減碳的商業模式；場邊也安排展示專區，讓與會者及分享業者進行更深度的交流，促成綠色合作商機。

本次論壇分享的業者Tasteme建立剩食共享平台，透過虛實整合（OMO）解決短效期商品及格外品問題；蝶釀則利用麵包邊角料再製成啤酒，減少食物浪費，更減少生產產生的碳排放。

好盒器提供可重複使用的循環杯，打造循環容器服務，實現外帶零廢棄；迪卡儂重新設計產品製造流程，提高再生材料使用及後續回收服務。

經濟部商業司長蘇文玲表示，近年來，全球暖化問題日益嚴重，消費者環保意識提升，使得大眾對於飲食浪費、一次性餐具的問題更加重視，而論壇來賓及講者都非常年輕化，顯示愈來愈多年輕族群重視「綠色消費」議題，賺錢獲利已不是企業營運唯一目的，如何在獲利之餘，企業也需實踐ESG企業永續經營。

此外，經濟部商業司也自今年起推出「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」；鼓勵店家汰換耗能的老舊設備及導入能源監測系統，以協助商業服務業逐步朝淨零目標邁進。