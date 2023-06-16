快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

綠色消費發展趨勢論壇 邀請服務業分享減碳心法

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部於今（16）日辦理「綠色消費發展趨勢論壇」，邀請台灣永續能源基金會、Tasteme平台、蝶釀永續、人嶼物與迪卡儂等分享循環經濟與減廢減碳的商業模式。商業司提供
經濟部於今（16）日辦理「綠色消費發展趨勢論壇」，邀請台灣永續能源基金會、Tasteme平台、蝶釀永續、人嶼物與迪卡儂等分享循環經濟與減廢減碳的商業模式。商業司提供

經濟部於今（16）日辦理「綠色消費發展趨勢論壇」，邀請台灣永續能源基金會、Tasteme平台、蝶釀永續、人嶼物與迪卡儂等分享循環經濟與減廢減碳的商業模式；場邊也安排展示專區，讓與會者及分享業者進行更深度的交流，促成綠色合作商機。

本次論壇分享的業者Tasteme建立剩食共享平台，透過虛實整合（OMO）解決短效期商品及格外品問題；蝶釀則利用麵包邊角料再製成啤酒，減少食物浪費，更減少生產產生的碳排放。

好盒器提供可重複使用的循環杯，打造循環容器服務，實現外帶零廢棄；迪卡儂重新設計產品製造流程，提高再生材料使用及後續回收服務。

經濟部商業司長蘇文玲表示，近年來，全球暖化問題日益嚴重，消費者環保意識提升，使得大眾對於飲食浪費、一次性餐具的問題更加重視，而論壇來賓及講者都非常年輕化，顯示愈來愈多年輕族群重視「綠色消費」議題，賺錢獲利已不是企業營運唯一目的，如何在獲利之餘，企業也需實踐ESG企業永續經營。

此外，經濟部商業司也自今年起推出「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」；鼓勵店家汰換耗能的老舊設備及導入能源監測系統，以協助商業服務業逐步朝淨零目標邁進。

綠色消費 經濟部

延伸閱讀

中鋼股東常會 通過配發1元股息

新北淨零 設碳健檢中心

打造綠色友善機場 桃機與駐站廠商簽署合作減碳意向書

歷經防疫波折 不老騎士兩段式完成1106公里環島夢

相關新聞

「平均地權條例」7月將上路！ 買預售屋必了解的「三個關鍵」

平均地權條例即將在7月1日上路，對房屋的買賣造成那些風險和機會。以下是你必須了解的三個關鍵...

卡權之爭／國泰為SOGO卡說重話 徐旭東不直球對決是因勝券在握？

遠東SOGO將終止與國泰世華銀行的聯名卡合作，國泰世華除了走法律途徑反制外，還喊話要遠東集團董事長徐旭東收手，看似引爆兩大集團大戰，但面對前國泰金控副董事長蔡鎮宇昨天的喊話，徐旭東今天卻難得笑呵呵地沒有針鋒相對。國泰與遠東的SOGO聯名卡爭議，將會如何收場？

國際燃料走跌 台電：全年虧損有機會收斂至2000億內

台電股東會今（16）日下午召開2023年度股東常會。台電說明，去年編列預算預估2023全年將虧2,785億元。但由於國際...

水庫設太陽能電廠會釋毒？光電協會：國際有案例且安全

近日報載水庫上設太陽光電，造成民眾對太陽光電板是否有毒會釋出產生疑慮，台灣太陽光電產業協會今（16）日特別提出說明，國外...

FED暫停升息 法人：美股動能充足 漲勢可期

美國聯準會最新會議宣布暫停升息，雖然聯準會的會後聲明表示，升息仍未結束，未來可能還有兩次升息，但從美股走勢來看，自去年1...

Fed年底前可能再升息兩碼？ 策略師：亞太股市應不會重跌

美國聯準會（Fed）6月利率政策按兵不動，但最新點陣圖顯示今年年底前可能再升息兩碼，聯準會主席鮑爾在會後記者會上也暗示今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦