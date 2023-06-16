「魔獸條款」上路！球員賽前未登錄可退票
國內職業籃球隊簽下NBA前球星霍華德（魔獸）先前來台參與季賽，吸引大批球迷追星，不料，霍華德曾在比賽前夕稱身體不適，臨時宣布無法出賽，引發已購票球迷不滿。行政院消保處今（16）日指出，為避免類似案件再發生，衍生大規模消費爭議，已審議通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，並經教育部公告施行。
消保處指出，除明定審閱期間原則不得少於3日及給與審閱契約內容之方式外，其餘重點規範如次：
一、明定適用範圍
本案僅適用於國內舉辦的運動比賽活動，所銷售之「單一場次票券」。至於「季票」，是銷售一種會員資格，不在本案適用範圍之內。
二、賽前資訊公告
比賽前，業者應公告該場比賽「可出賽名單」。該名單發生變動時，業者應「通知」消費者或以明顯方式「公告」，並說明變動之「理由」。若業者未為通知或公告，消費者得要求退費。球團或教練有調度自主權，在「可出賽名單」內之球員，並不代表一定會「上場」。
三、明定退票機制
首先，退票時限。業者應明定比賽日前消費者得退票之最後期限(不包括比賽日當日，且不得多於7日)；因不可歸責於雙方之事由(例如：下雨)導致比賽延期者，延期後之比賽日前，消費者均得退票。
其次，手續費。退票事由可歸責於消費者時：得收取最高票面金額10%的手續費；退票事由不可歸責於消費者時：不得收取手續費。
第三，黃牛票防範機制。非供自用，購買票券而轉售圖利者，業者得不予退票；可由退票張數及其他事實綜合判斷是否為「非供自用」。
四、強化安全責任
業者應訂定入場規範(例如：不得攜帶玻璃瓶或鋁罐飲料、長柄雨傘、長腳架等入場)，以維護比賽品質、運動員及消費者之安全。基於公安及逃生考量，具體要求售票數量不得超過比賽場館之「觀眾席數」或「各級主管機關所定人數」。考量比賽過程中，可能產生各種風險(例如：棒球比賽被界外球砸傷)，具體要求業者應投保公共意外責任保險。
消保處提醒消費者，購票觀賞運動比賽前，應注意業者所提供之各項售票資訊及退票機制是否與「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。若遇到相關消費爭議，可依法向業者主張權利或提出消費申訴，以保障自身權益。
消保處亦呼籲舉辦運動賽事之業者，銷售門票應避免使用具爭議之廣告行銷手法，以免誤觸「不實廣告」之法律界線。售票資訊應符合「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」之規定並確實履約。倘有與前開規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關將依消費者保護法第56條之1規定處罰。
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